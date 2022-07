Elisabeth von Belgien im Bootcamp – Eine Kronprinzessin wird auf Belastungsprobe gestellt Einen Monat lang hat sich die 20-jährige Thronfolgerin in einem Sommerlager der Königlichen Militärakademie den Feinschliff für spätere Lebensaufgaben geholt – alles filmreif dokumentiert.

Die belgische Kronprinzessin Elisabeth in einem Sommerlager der Königlichen Militärschule. Foto: Erwin Ceupp/Erm-Kms/Belga/dpa

Die belgische Kronprinzessin Elisabeth trainiert in einem mehrwöchigen Bootcamp der Königlichen Militärschule ihre Führungsqualitäten. Ziel des Camps ist, bereits erlernte Fähigkeiten zu üben und auszubauen, wie das Königshaus in Brüssel mitteilte. Bei den Feldübungen werde auch die Belastbarkeit der 20-Jährigen auf die Probe gestellt.

So habe die Prinzessin wie alle Schüler ihres Jahrgangs eine Gruppe geführt und gelernt, flexibel auf Veränderungen zu reagieren und in schwierigen Situationen – die Rede ist von Müdigkeit und Stress – motiviert und wach zu bleiben, beschrieb der Palast den Abschluss des zweiten Studienjahres der Thronerbin an der Akademie.

Der Palast veröffentlichte dazu am Mittwoch Beiträge, auf denen die Prinzessin in Flecktarn-Kleidung und mit Waffe zu sehen ist. Elisabeth ist das älteste Kind von König Philippe und Königin Mathilde. Sie wäre die erste regierende Königin Belgiens und hat drei jüngere Geschwister.

Die Kronprinzessin hatte 2020 in Wales ihren Schulabschluss gemacht. Danach folgte eine einjährige Ausbildung an der Königlichen Militärakademie in Belgien. Anfang Oktober begann sie ein Studium an der englischen Universität Oxford. Sie studiert Geschichte und Politik.

SDA

