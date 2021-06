Sweet Home: Acht DIY-Ideen – Spielen Sie mit Farben Diese einfachen Projekte zum Selbermachen bringen Freundlichkeit und Charme in die Wohnung. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Sprengen Sie den Rahmen

Rundum farbig: Bild mit l ila Rahmen. Foto über: Cup of Jo

Eben war ich noch draussen mit Daisy im Gartenoffice, habe einen neuen Sonnenschirm gekauft und plante Grill-Dinners. Doch nun ist es wieder bedeckt, grau und nicht besonders freundlich. Das Wetter bestimmt oft unsere Pläne. Da es momentan so unzuverlässig ist – wie so vieles andere auch – habe ich für Sie einige farbige Ideen, die Sie einem Regentag umsetzen können. Alles, was Sie dazu brauchen, sind: Farbe, Pinsel, ein bisschen Zeit und natürlich Mut! Beginnen Sie klein und malen Sie einem Lieblingsbild einen poppigen Rahmen. Dafür werden der Holzrahmen und die Wand dahinter mit der gleichen Farbe gestrichen. Damit das gut gelingt, machen Sie eine Schablone aus Folie und kleben diese an die Wand.

2 – Stecken Sie sich hohe Ziele

Hoch hinaus: Leuchtende Leiter als Regal und Ständer. Foto über: Lilli in Wonderland

Leitern helfen nicht nur dabei, Höhen zu erklimmen, sondern geben auch praktische und unkonventionelle Möbelstücke ab. Helfen Sie nach mit einer coolen Farbe und verwandeln Sie so eine Leiter in einen frechen Ständer. Je nach Leiterart können Sie Tüchern, Büchern oder gar beidem einen guten Platz bieten.

3 – Bringen Sie Kunst an die Tür

Voller Persönlichkeit: Tür mit buntem Muster. Foto über: @abbeymadethis

Türen öffnen und schliessen Welten. Meistens sind sie unscheinbar und fügen sich diskret in den Bau oder in den Raum ein. In Ländern, in denen Wohneigentum einer grösseren Bevölkerung zugänglich ist als bei uns, zeigen vor allem Haustüren mehr Persönlichkeit und vor allem mehr Farbe wie hierzulande. Sie können dies aber stattdessen bei ihren Zimmertüren machen – mit Farbe oder farbigen Folien.

4 – Steigen Sie auf

Alltagsf reude: Trittmöbel in knalligem Pink. Foto über: House of Hipsters

Diesen kleinen Aufsteiger habe ich schon in etlichen Beiträgen erwähnt (zum Beispiel in diesem Beitrag aus dem Archiv). Der Klassiker von Ikea ist denn auch in sehr vielen Haushalten zu finden. Er hilft, die oberen Regale und Schranktablare zu erreichen und wird gar als Ablagemöbel oder Hocker eingesetzt. Aber das kleine Möbel braucht Farbe – vor allem, wenn es schon vielen nach oben geholfen hat. Eine resistente Lackfarbe gibt ihm das neue Kleid, das es für seine wertvollen Dienste verdient hat.

5 – Suchen Sie sich einen Beistand

Neues Kleid: Butlers Tray s in chicen Farben. Foto über: The Crafted Life

Ein anderes kleines Möbelstück, das viel zum täglichen Komfort beiträgt, ist das «Butlers Tray»: ein Tablett auf Klappbeinen. Das erste Mal habe ich es in einem wirklich chicen Londoner Hotel gesehen. Da brachte nämlich ein richtiger Butler das Frühstück (inklusive Black Pudding!) mit einem solchen Möbel ins Zimmer. Wir hatten zwei grüne Butlers-Tischchen, die ich vor vielen Jahren von Paris nach Hause gebracht habe und die uns eine sehr lange Zeit treu begleitet haben. Sie machten unsere Frühstücke im Bett oder TV-Dinner angenehm, gaben dann aber nach einem wirklich langen Leben auf. Nun haben wir etwas Ähnliches von Ikea. Aber wir suchen noch – denn «The Green Things», wie wir sie nannten, brachten mehr Freude in den Alltag. Das hat auch mit der Farbe zu tun! Geben Sie also ihren kleinen Lieblings-Alltagshelfern Farbe und machen Sie sie so noch spezieller.

6 – Dinnieren Sie im Zirkuszelt

Dach über dem Tisch: Eine bemalte Zimmerd ecke sorgt für Zirkusstimmung. Foto über: Planète Déco

Na gut, man hat wahrscheinlich nicht einfach eine solch runde Essecke. Aber die Idee, diese mit Farbe in ein poppiges Zirkuszeltdach zu verwandeln, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Wie immer dienen diese kreativen Beispiele als Anregungen und führen manchmal zu einer Idee für etwas anderes. So könnte diese Idee denn auch in einem kleinen Zimmer funktionieren oder über den Betten im Kinderzimmer.

7 – Umrahmen Sie Ihre Türen

Hübscher Eintritt: Pink bemalter Türrahmen. Foto über: 2 LG Studio

Mit relativ wenig Aufwand können Sie viel Farbe in die Wohnung bringen und erst noch die Architektur interessanter machen – ohne dabei alle Wände streichen zu müssen. Umrahmen Sie ganz einfach die Türen und schaffen Sie dadurch Stil, Freundlichkeit und etwas Ausserordentliches.

8 – Schlafen Sie unter dem Regenbogen

Farbenfrohe Nachtruhe: Regenbogen an der Wand. Foto über: The House That Lars Built

Bei diesem harzigen Sommerwetter sehnt man sich schon mal nach einem Regenbogen; denn er ist ein Zeichen dafür, dass die Sonne nicht weit weg ist. Mit Farbe können Sie ihn für immer an die Wand zaubern. Er macht sich gut als Bettkopfteil und sorgt bestimmt für glückliche Träume.

