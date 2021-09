Sweet Home: Zehn Ideen zum Saisonwechsel – So wohnen Sie hell und warm Viel Weiss und wenig Sonne machen Wohnräume nicht besonders freundlich. Diese Inspirationen könnten helfen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Kleine Aufwecker

Akzente: Hübsche Farbakzente wecken Weiss auf. Foto über: JH Interiordesign

Die Spätsommersonne weckt die Sehnsucht, dass es nun immer so bleibt. Doch der Herbst ist um die Ecke und mit ihm die nahenden grauen Tage, die Dunkelheit und das Fehlen der Farben. Lebt man in Räumen, die von viel Weiss bestimmt sind, bekommt dieses Weiss oftmals eine gräuliche Anmutung. Denn Weiss ist nie einfach nur Weiss. Wie alle Farben malt das Licht sie in unterschiedlichen Schattierungen. Fehlt das warme Sonnenlicht, zeigt Weiss Grauschattierungen.

Geben Sie deshalb Ihren weissen Räumen und Möbeln mehr Farbe. In einem Schlafzimmer helfen zum Beispiel ein paar Zierkissen. Bei diesem Beispiel werden die Zierkissen von der gepolsterten Bett-Rückwand unterstützt. Dieses ist in einen interessanten und praktischen Einbau «geschlüpft», der in einem kleinen Zimmer auf schlaue und attraktive Art den nötigen Stauraum bietet.