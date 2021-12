Sweet Home: Schlauer Einrichten – So wohnen Sie ideenreicher Wer schöner und individueller wohnen möchte, lässt sich am besten etwas einfallen. Vielleicht sorgen diese Ideen für die nötige Inspiration. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Kreieren Sie eine andere Tischrunde

Wohnlich: Tisch mit Bank und unterschiedlichen Stühlen an der Wand platziert. Foto über: @liliinwonderland

Oft hat man in grossen und in kleinen Wohnungen ähnliche Probleme. In den grossen, loftartigen Wohnungen finden verschiedene Wohnbereiche wie Essen und Wohnen im gleichen Raum statt, weil das von der Architektur so gegeben ist. In ganz kleinen Wohnungen hat man schlichtweg zu wenig Räume, um alles zu trennen. So tun in beiden Fällen neue Lösungen für Tischrunden gut.

Diese hier von @liliinwonderland zeigt, dass ein Tisch durchaus an der Wand platziert werden kann. An der Wandseite steht eine Bank, an den anderen drei Tischseiten ein hübscher Mix von unterschiedlichen Stühlen. An der Wand wurde zugleich eine Art Mäuerchen geschaffen, das Ablageplatz bietet für schöne Dinge. Etwas, das man sich von einem Schreiner einfach machen lassen kann – auch in der kleinen Mietwohnung!

2 — Gehen Sie neu mit Leuchten um

Sexy: Sinnliche Texturen und schmucke Leuchten in einer skandinavischen Wohnung. Foto über: Bolaget

Erst gerade bin ich im Dunklen mit Daisy durch die Quartiere spaziert. Da ist diese eine Strasse, an der so fantastische alte Häuser stehen, dass ich jedes Mal stehen bleibe und ein bisschen träume. Doch sie sind von aussen bestimmt traumhafter als von innen. Denn in einer Wohnung hängt zum Beispiel eine riesige Ikealeuchte mit weissen Blümchen mitten im Raum. Sie entzaubert meine Vorstellung, dass die Menschen, die das Glück haben, in herrlichen Wohnungen zu leben, dies auch mit Stil und Liebe zum Wohnen tun.

In dieser Wohnung, die auf dem schwedischen Immobilienportal Bolaget zum Verkauf ausgeschrieben ist, ist das hingegen der Fall. Sie wirkt durch die texturenreiche Einrichtung sexy und zeigt überraschende Ideen. So baumeln hier zum Beispiel gleich mehrere schlichte Leuchten wie Schmuck von der Decke.

3 — Zaubern Sie ein Fenster in den Raum

Neue Perspektiven: Ein grosser, fensterartiger Spiegel an der Wand. Foto über: SF Girl

Manchmal, wie gerade jetzt, wenn wir schon wieder von der Pandemie und neuen Vorschriften in eine kleinere Welt gezwungen werden, wird schon mal der Weitblick getrübt. In meiner Kindheit hing bei meinen Eltern im Schlafzimmer eine Weile eine grosse Weltkarte. Mein Bruder und ich spielten oft auf dem Bett, das abwechslungsweise als Piratenschiff und einsame Insel diente. Dabei führte uns die Weltkarte in das Reich der Fantasie. Sie war ein Fenster zur Welt.

Eine ähnliche Wirkung haben Spiegel. Auch sie entführen und erweitern den Blick. Es gibt Spiegel, die in der Art von Fenstern gestaltet sind. Ich finde, das ist eine gute Idee, um einem kleinen Raum neue Perspektiven zu verleihen.

Shoppingtipp: Spiegel in dieser Art finden Sie zum Beispiel bei Maisons du Monde.

4 — Verwandeln Sie Ihr Sofa

Wintergarderobe: Flauschige Textilien kleiden ein simples Sofa ein . Foto über: Olga Fragina

Ein neues Sofa liegt gerade nicht drin? Keine Sorge, das braucht es vielleicht gar nicht. Dieses schlichte Sofa von der Interiordesignerin Olga Fragina sieht doch toll aus – wie eine textile Skulptur. Versuchen Sie das auch mit Ihrem, vielleicht ein bisschen langweilig gewordenen Stück. Sie brauchen dafür interessante Stoffe, Decken und Felle, die schöne, weiche Texturen haben. Damit bedecken Sie das Sofa und nähen ein paar Kissen.

5 — Integrieren Sie Antikes

Störfaktor: Ein antikes Möbel vertreibt die Langeweile. Foto über: Designtrolls

Wie immer sind es ein bisschen seltsame, alte Einzelstücke wie dieser Märchenkuss, die Einrichtungen aus dem Schneewittchenschlaf zu wecken vermögen. Ein Tischchen wie dieses kann perfekt in eine designdominante Wohnwelt integriert werden.

6 — Machen Sie mehr aus allem

Fundstücke: Alte Dinge helfen dabei, Neues zu gestalten. Foto über: @janaroach

Eine alte Tür oder ein Stück ausgedienter Täfer kann einem Bett ein Kopfende – oder einem Daybed eine Lehne geben. Manchmal muss man einfach ein wenig die Augen offen halten, improvisieren und Ungewohntes wagen. Dieses Tagesbett steht zudem auf einem Industrierollwagen und hat Kissen aus alten Juttesäcken. Sehr schön sind auch die Wandleuchtenschirme mit Fransen.

7 — Bauen Sie eine Bühne

Aufstieg: Bühne für einen Schlafbereich. Foto über: Ensuus

Manchmal hilft es, eine Stufe höher zu steigen. Podien helfen in grossen wie in kleinen Räumen, Wohnprobleme zu lösen. Dieses Podium steht ganz klar in einem sehr grossen Raum. Es schafft ein neues, für sich bestehendes Zimmer ohne Wände. In einer Einzimmerwohnung kann eine kleine, einstufige Bühne das im Kleinen schaffen. Was hier zusätzlich für Abgrenzung sorgt, ist die schwarze Wandfarbe hinter dem Bett.

8 — Nutzen Sie den Backstage-Pass

Rückseite: Offene Rückwand mit offenem Stauraum. Foto über: Ensuus

Bei diesem gleichen Podium wird die Rückseite als Stauraum genutzt. Auch diese Idee kann – kleiner – in einer einfacheren Wohnung umgesetzt werden. Statt dem üblichen Einrichtungsrezept, das in vielen Schlafzimmern umgesetzt wird, nämlich dem Bett auf der einen Seite des Raums und einem grossen Schank auf der anderen, kann man so einen begehbaren Schrank gestalten. Das Bett wird stärker in die Mitte gerückt und bekommt eine Rückwand. Diese Rückwand öffnet sich gegen die Zimmerwand und wird dann zu einem offenen Schrank gebaut.

9 — Heben Sie ab

Wirkungsvoll: Schwebendes Wandregal stilvoll gestylt. Foto über: Clem around the corner

Ich musste schon einige Wandregale inszenieren für Wohnkataloge und diese waren meistens ziemlich bieder. Heute findet man aber sehr viele schicke und ziemlich coole Regalsysteme, die auch als Wandregale einsetzbar sind. Ein solches formal klares, schwebendes Regal kann eine Einrichtung komplett und edel aussehen lassen. Voraussetzung ist natürlich auch ein gekonntes Styling. Dieses ist bei diesem Beispiel in Schwarz und Weiss umgesetzt. Viele schwarze und weisse Wohnaccessoire auf dem Regal und darüber schwarz-weisse Fotos an der Wand. Sehen Sie hier noch mehr Ideen mit Fotografien.

10 — Suchen Sie an neuen Orten nach Kunst

Schön gerahmt: Architekturplan statt Kunst an der Wand. Foto über: @smithandmills

Kunst tut jeder Wohnung gut. Da aber nicht alle Kunstexperten sind, lohnt es sich, einfallsreich zu werden. Diese Idee, Architekturplänen in edlen Rahmen an die Wand zu hängen, kann sehr schön aussehen. Wenn Sie ihnen dazu noch solche kleine Wandleuchten geben, sieht alles noch schicker aus.

Andere Ideen sind alte Stiche, Illustrationen aus Büchern, alte Plakate oder herausgerissene Seiten aus alten Zeitschriften. Schauen Sie sich dazu auch die Geschichte vom inspirierend eingerichteten Londoner Hotel «The Zetter Townhouse» an.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.