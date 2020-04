Stadtparlament tagt wieder – So wollen die Zürcher Parteien die Corona-Krise meistern Der Gemeinderat meldet sich nach dem Lockdown zurück – mit Forderungen, die von einer Corona-Vermögenssteuer bis zu «mehr Wettbewerb» reichen. Ein Schulterschluss in der Krise ist nicht in Sicht. Martin Huber

Im Exil: Die erste Gemeinderatssitzung nach der coronabedingten Pause fand in der Messehalle 7 in Oerlikon statt. Foto: Samuel Schalch

Fast zwei Monate lang befand sich das Stadtparlament coronabedingt im Pausenmodus. Am Mittwochabend hat es sich erstmals seit dem 4. März wieder zu einer Sitzung getroffen – nicht im Rathaus am Limmatquai, sondern in der Halle 7 der Messe Zürich in Oerlikon. Dort kann der in der Pandemiesituation verordnete Sicherheitsabstand von zwei Metern eingehalten werden.