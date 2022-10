Billionenmarkt Metaverse – So wollen Schweizer Unternehmen im digitalen Universum Fuss fassen Die nächste Generation des Internets wird die Gesellschaft prägen. Tauchen wir bald in eine parallele Welt ein? Schweizer Firmen wagen erste Schritte. Sandro Oertli

Noch sind die digitalen Räume kaum bewohnt: Das Hauptquartier der Blockchain-basierten Onlineumgebung Decentraland. Screenshot: Decentraland.org

Es soll der Beginn einer neuen Ära werden. Der Unterschied zwischen wirklicher und virtueller Welt soll möglichst verschwinden. Und was in der realen Welt funktioniert, soll auch im digitalen Universum funktionieren. Sei es ein hyperrealistisches Auto in einem virtuellen Raum Probe fahren und im echten Dasein kaufen oder ein Livekonzert besuchen. Für Unternehmen bieten sich dadurch viele neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen.