Sturm aufs Capitol - So wollte Trump am 6. Januar putschen

Sturm aufs Capitol – Wie Trump am 6. Januar putschen wollte Ein Parlamentsausschuss versucht offenzulegen, wie Donald Trump nach der verlorenen Wahl die Macht behalten wollte: Es zeichnet sich ab, dass der Sturm aufs Capitol Teil eines Plans war. Nur ein Republikaner mit Rückgrat stand im Weg. Fabian Fellmann aus Washington

Vor dem Weissen Haus ruft Donald Trump seine Anhänger am 6. Januar auf, das Capitol zu stürmen. Wie viele Putschversuche Trump unternommen hat, wird derzeit durch die Arbeit eines Untersuchungsausschusses publik. Foto: Jacquelyn Martin (AP)

Am Ende stand nur noch ein einziger Mann zwischen Donald Trump und der Macht: sein Vizepräsident Mike Pence. So lässt sich die Heldengeschichte zusammenfassen, die derzeit die Runde durch amerikanische Medien macht. In Wahrheit ist alles etwas komplizierter – aber kein bisschen weniger spannend.

Wie nahe die Vereinigten Staaten am 6. Januar einem Putsch wirklich gekommen sind, wird in diesen Tagen genauer erkennbar. Ein Untersuchungssausschuss des Kongresses hat die Befragung von mehr als zwei Dutzend Personen aus Trumps Umfeld begonnen. Parallel zeichnen Bücher und Artikelserien nach, was hinter den Kulissen vor sich ging, während vor den Augen der Weltöffentlichkeit Demonstranten das Capitol in Washington stürmten.