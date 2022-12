Biber am Zürcher Flughafen – Biberabschuss wäre möglich – aber wohl nutzlos Im Moor beim Goldigen Tor in Kloten trifft der geschützte Biber bei den Naturschutzbehörden auf Widerstand. Jetzt erklärt der Kanton, wieso er mit Strom auffährt. Christian Wüthrich

Die Riedwiesen an diesem Bächlein beim Goldigen Tor lagen bis vor kurzem noch weitläufig unter Wasser. Foto: Christian Wüthrich

Anstatt unter Wasser liegt das geschützte Moorgebiet beim Goldigen Tor am Flughafen momentan unter einer dünnen Schneeschicht. Die Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich hat dem Biber wortwörtlich den Stöpsel gezogen und die vorübergehend überschwemmten Riedwiesen wieder an die Oberfläche gebracht. Zumindest für den Moment, denn die Biber beweisen seit Jahren grosse Ausdauer im Stauen und geben sich nicht mit dem behördlich nach unten regulierten Wasserstand in ihrem Revier zufrieden.