Cancel Culture – Sogar sie spricht von einer linken Meinungshetze Die Historikerin Anne Applebaum kritisiert das intellektuelle Mobbing an Universitäten. Meinung Jean-Martin Büttner

Die amerikanische Historikerin Anne Applebaum sieht aufgrund einer puritanischen Zensur die Meinungsäusserungsfreiheit in Gefahr. Bild: David Zorrakino (Getty Images)

Sie weiss, wovon sie spricht. Die amerikanische Historikerin Anne Applebaum, 1964 als Tochter eines liberalen jüdischen Elternpaares in der amerikanischen Hauptstadt Washington geboren, hat sich ihr ganzes intellektuelles Leben gegen die Folgen der Intoleranz gewehrt. Egal, von wem sie verordnet wurde. Das macht sie nicht nur hellsichtig, sondern auch glaubwürdig.

Applebaum lebt mit ihrem Mann, dem ehemaligen polnischen Aussenminister Radosław Sikorski, und den beiden gemeinsamen Buben seit 2006 in Polen, dessen Regierung sie scharf kritisiert. Donald Trumps Vorgehen als Präsident deutete sie als direkten Angriff auf die Demokratie; diese sieht sie, wie sie in ihrem neuen Buch «Twilight of Democracy» ausführt, von um sich greifenden autoritären Systemen bedroht.