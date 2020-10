Fernsehdebatte in den USA – Sogar Trump war von ihr beeindruckt Den besten Auftritt beim Fernsehduell zwischen dem US-Präsidenten und Joe Biden hatte die Moderatorin Kristen Welker. Sie hatte die beiden Kontrahenten unter Kontrolle. Sandro Benini

Hatte die beiden Streithähne im Griff: NBC-Moderatorin Kristen Welker. Video: Tamedia

«Wer hat gestern Nacht die Debatte gewonnen, Trump oder Biden?» «Die Moderatorin Kristen Welker.» Die Antwort kursiert zurzeit tausendfach in sozialen Medien und auch auf Onlineportalen traditioneller Publikationen, etwa des «Spiegels» oder der spanischen Zeitung «El País». Das ist zwar ein bisschen pseudooriginell, aber keineswegs falsch.

Denn die 44-jährige Journalistin stand bei der zweiten Fernsehdiskussion zwischen dem republikanischen Präsidenten und dessen demokratischem Gegner gleich vor drei Herausforderungen. Erstens musste sie dafür sorgen, dass die Diskussion nicht wieder in eine verbale Jahrmarktkeilerei ausartete wie beim ersten Mal.

«Unfair und schrecklich»

Zweitens musste sie mental damit umgehen, dass sie Trump vorgängig auf Twitter als «unfair» und «schrecklich» bezeichnet hatte. Sie habe ihren Twitter-Account gelöscht, damit man nicht merke, wie parteiisch sie sei – was sich als eine von Trumps unzähligen Lügen erwies. Zudem hatten Anhänger des Präsidenten auf rechten Websites eine Aufnahme verbreitet, die Welker bei einer der jährlichen Partys im Weissen Haus an der Seite von Barack Obama zeigte. Dass sie später auch während Trumps Präsidentschaft am selben Anlass erschienen war, blieb unerwähnt.

Und drittens dürfte es Welker nicht ganz unbeeindruckt gelassen haben, erst als zweite dunkelhäutige Moderatorin eine Präsidentschaftsdebatte zu leiten. Als dies 1992 beim Duell zwischen Bill Clinton, George H. W. Bush und Ross Perot letztmals der Fall war, ging Welker noch zur Schule.

Selten wurde eine Moderatorin so viel gelobt: Kristen Welker nach der Debatte zwischen Trump und Biden. Mike Segar / REUTERS

Aufgewachsen ist Kristen Welker in Philadelphia. Sie hat in Harvard Geschichte studiert und danach bei mehreren Medien als Reporterin, Moderatorin und Korrespondentin gearbeitet. Seit fast zehn Jahren berichtet sie für den Sender NBC aus dem Weissen Haus.

Gleich zu Beginn des Duells wies Welker die beiden Kontrahenten unmissverständlich an, sich gegenseitig nicht zu unterbrechen. Dass es der Moderatorin erstmals in einer amerikanischen Fernsehdebatte möglich war, notfalls eines der beiden Mikrofone stummzuschalten, verlieh ihrer Aufforderung zusätzliche Autorität.

Es kam ihrer Moderation auch zugute, dass sich Trump offensichtlich zu einem staatsmännischeren Auftritt entschlossen hatte. Welker wirkte kompetent, stellte präzise, kritische Fragen, liess den einen häufig kurz auf eine Behauptung oder einen Vorwurf des anderen antworten, zögerte aber nicht, Nachhakeleien resolut zu unterbinden und zu einem neuen Thema überzugehen.

«Ich bin neidisch»

In mehr als 125’000 Tweets haben User laut der britischen BBC schon während und kurz nach der Debatte Welkers Leistung kommentiert, die überwiegende Mehrheit positiv bis enthusiastisch.

Mittlerweile sind viele Einträge dazugekommen. Anerkennend äussern sich auch Berufskollegen, etwa Chris Wallace, dem als Moderator das erste Rededuell derart spektakulär entglitten war – allerdings auch, weil er keinen Stummschaltknopf zur Verfügung hatte. «Ich bin neidisch», sagte er.

Etwas bizarr wirkte es angesichts Welkers Hautfarbe, als Trump behauptete, er sei «die am wenigsten rassistische Person in diesem Raum». Auch dass er sie mit Vornamen ansprach, hat einige irritiert. Aber immerhin nahm er seine Vorwürfe zurück. «Ich respektiere sehr, wie Sie das bisher machen», sagte er. Ein Lob von Trump an eine Journalistin der sogenannten Mainstream-Medien – das ist selten.