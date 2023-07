Nutzung von Sonnenenergie – Diese Solarzellen sammeln Rekorde – mit Schweizer Technologie Forschende aus der Schweiz mischen vorne mit bei Solarzellen mit Perowskit. Diese sind viel effizienter und günstiger als herkömmliche Siliziumzellen. Und sie reduzieren die Abhängigkeit von China. Roland Knauer

Immer neue Weltrekorde: Solarmodule aus einer Silizium- und einer Perowskit-Schicht haben die höchsten Wirkungsgrade. Foto: CSEM

Das könnte auch für die Wissenschaftszeitschrift «Science» eine Premiere sein: Gleich drei Weltrekordhalter schreiben dort über neuartige Solarzellen, die mit einem Tandem aus einer Silizium- und einer Perowskit-Schicht die Sonnenenergie viel besser als bisher in elektrische Energie umsetzen. Mit dieser Kombination erreichte bereits im Juli 2022 eine Schweizer Gruppe um Christophe Ballif vom Zentrum für Elektronik und Mikrotechnik (CSEM) in Neuenburg und von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) mit einem Wirkungsgrad von 31,25 Prozent einen neuen Weltrekord für Solarzellen.

Wenig später, kurz vor Weihnachten 2022, schraubte diesen ein Team um Steve Albrecht vom Helmholtz-Zentrum Berlin auf sagenhafte 32,5 Prozent hoch. Auch diese Bestmarke hielt nicht einmal ein halbes Jahr. Bereits im Mai 2023 meldete eine Gruppe um Stefaan De Wolf von der König-Abdullah-Universität für Wissenschaft und Technologie in Saudiarabien mit 33,7 Prozent einen neuen Weltrekord. (Übrigens: Lesen Sie hier, was ein Mini-Solarpanel am Rucksack bringt.)

Jetzt liefern die Schweizer Gruppe und das Berliner Team die Rezepte für ihren jeweiligen Erfolg, während Stefaan De Wolf dieser doppelten Solarzelle in einem Kommentar eine wichtige Rolle in der Energiewende zutraut. Ganz ähnlich sieht es auch Jan-Philipp Becker vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) in Stuttgart: «Um den rasch wachsenden Bedarf an nachhaltiger elektrischer Energie zu decken, brauchen wir auch Perowskit-Solarmodule», erklärt der Wissenschaftler, der ebenfalls mit Perowskit forscht, an den drei «Science»-Veröffentlichungen aber nicht beteiligt war.

Der Wirkungsgrad von Silizium ist ausgereizt

Obendrein werden die heute dominierenden Silizium-Solarzellen weit überwiegend in China produziert. Die neu vorgestellten Methoden sind daher wichtige Schritte aus dieser Abhängigkeit, die relativ rasch greifen könnten: «Immerhin ist der Weg von den Rekorden im Labor bis zur industriellen Herstellung grosser Mengen in den vergangenen Jahren immer kürzer geworden», so der ZSW-Forscher weiter. «Wir sollten also nicht den Anschluss verpassen.»

Genau das ist in Europa und den USA bei den bisher verwendeten Silizium-Solarzellen passiert. Diese Technologie hat in den vergangenen Jahren einen Siegeszug ohnegleichen mit immer höheren Wirkungsgraden und preiswerteren Modulen angetreten. Nur nähert sich diese Entwicklung ihrem Ende. «So liegt der Weltrekord für die Wirksamkeit von Silizium-Solarzellen zurzeit bei 26,8 Prozent», schreibt Stefaan De Wolf. Da theoretisch allenfalls 29,4 Prozent erreicht werden können, ist das Ende der Fahnenstange nahe.

Die Perowskit-Schicht nutzt das blaue und das grüne Licht, lässt aber reichlich Rot und Infrarot für den Betrieb der Siliziumschicht durch.

Ein wichtiger Grund für diese Grenze steckt in der Physik: Siliziumzellen nutzen vor allem den infraroten und roten Anteil des Sonnenlichts, um Elektronen anzuregen, die sich dann frei bewegen und als elektrischer Strom einen Kühlschrank oder einen Elektromotor antreiben können. Perowskit-Solarzellen können dagegen so designt werden, dass sie blaues und grünes Licht besonders gut nutzen. Packt man eine solche Schicht oben auf eine Siliziumzelle drauf, nutzt der Perowskit-Teil das blaue und das grüne Licht, lässt aber reichlich Rot und Infrarot für den Betrieb der Siliziumschicht durch. Ein solches Tandem nutzt das Sonnenlicht also viel besser aus als eine Solarzelle, die nur aus einem dieser Materialien besteht.

Allerdings hat auch ein solches gemischtes Doppel seine Schwachstellen. So ist die Perowskit-Schicht gerade einmal einen Tausendstel Millimeter dick, braucht also sehr wenig Material und ist daher relativ preiswert. Nur lassen sich solche superdünnen Schichten gar nicht so einfach herstellen.

Der Weltrekord aus der Schweiz

Diese Hürde meistert die Schweizer Gruppe mit einem zweistufigen Prozess: Zunächst ätzen sie die Oberfläche eines Siliziumwafers so, dass eine Reihe winziger Pyramiden aus seiner Oberfläche ragt, die so viel weniger Licht reflektiert, also mehr Strahlung reinlässt und so die Ausbeute erhöht. Auf diese submikroskopische Hügellandschaft wird im Hochvakuum der anorganische Teil der Perowskit-Schicht aufgedampft, auf die später der organische Teil aus einer Lösung abgeschieden wird.

So entsteht eine gleichmässig dünne Perowskit-Schicht, und die Schweizer Gruppe feierte im Juli 2022 ihren Weltrekord. Den ihr der HZB-Forscher Steve Albrecht und seine Gruppe kein halbes Jahr später mit einer ganz anderen Methode wieder abjagte: Die zunächst entstandenen frei beweglichen Elektronen können sich nämlich mit den gleichzeitig entstandenen positiven Ladungen wieder zusammentun, die von Fotovoltaik-Spezialisten «Löcher» genannt werden. Bei dieser Rekombination verschwindet der gerade entstandene Strom also gleich wieder. Das verhindert das HZB-Team mit der selbst entwickelten Verbindung Piperazinium Iodid – und holte so und mit weiteren Tricks im Dezember 2022 den Weltrekord zurück.

Energiewende mit herkömmlichen Siliziumzellen

«Solche Methoden aus dem Labor müssen jetzt auf einen viel grösseren Massstab hochskaliert werden», erklärt ZSW-Forscher Jan-Philipp Becker. Das dürfte wenige Jahre dauern, bis dahin dürften also die herkömmlichen Siliziumzellen einen grossen Teil der Energiewende schultern. Danach sollten dann die Tandemzellen einen weiteren Teil übernehmen und dabei vermutlich mit Wirkungsgraden über 30 Prozent glänzen. «Theoretisch kann ein solches Doppel sogar 45 Prozent erreichen», erklärt Jan-Philipp Becker.

Pilot-Fotovoltaikmodule mit Perowskit-Solarzellen im Test. Foto: CSEM

Noch später kommen dann vielleicht Solarzellen auf den Markt, die auf Siliziumwafer ganz verzichten. Dieses Material besteht nämlich aus hochreinem Silizium, das bei 1400 Grad Celsius geschmolzen wird, um aus der Flüssigkeit Einkristalle herzustellen, die später Sonnenlicht absorbieren sollen. Das kostet genau wie die Produktion im Hochvakuum sehr viel Energie und treibt so die Kosten kräftig in die Höhe. Nach einer Faustregel dauert es daher ein bis zwei Jahre, bis eine Silizium-Solarzelle die bei ihrer Herstellung verbrauchte Energie wieder aus dem Sonnenlicht geerntet und in elektrischen Strom umgewandelt hat.

Perowskit-Zellen lassen sich dagegen viel einfacher und damit auch billiger herstellen. Und sie lassen sich obendrein recht leicht so verändern, dass sie auch andere Wellenlängen gut verstromen. «Kombiniert man zwei solche Zellen, kann man das teure Silizium durch billigere Materialien ersetzen», erklärt Jan-Philipp Becker. Die ersten Schritte zu dieser noch preiswerteren Zukunft aber machte das Berliner HZB und die Schweizer Gruppe.

