CHF 100.- günstiger – Solbadhotel Sigriswil**** - Wellness-Hit am Thunersee Das Angebot ist gültig bis 23. Dezember 2020

Hängebrücke Sigriswil ZVG

Lassen Sie sich im SolbadHotel Sigriswil**** so richtig verwöhnen. Das Solbad (35° C) & Aussensprudelbad (35° C) mit traumhafter Aussicht auf den Thunersee und die Berner Alpen ist für Geist und Seele Erholung pur.

NEU! NEU! NEU! Erweiterte Wellnessanlage (Salzstein-Kräutersauna, Aroma-Dampfbad & Regendusche)

Die Panoramabrücke Aeschlen-Sigriswil ist für alle offen und SolbadHotel-Gäste profitieren von einem Gratis-Übertritt. Die neue «Panoramacard» berechtigt für die freie Benutzung des Regio-Bus auf der Strecke Thun-Interlaken sowie weitere attraktive Vergünstigungen (Berge, See usw.). www.panoramacard.ch

Im Preis inklusive:

- Welcome-Drink bei der Anreise

- 2x reichhaltiges Schlemmer-Frühstücksbuffet und 2 × 4-Gang-Diner mit Menüwahl

- Früchte und Solbad-Schokolade und 1 Flasche Prosecco auf dem Zimmer

- täglich freier Eintritt in die Wellness-Oase inkl. Bademantel und Frotteewäsche (Frotteebadeschlappen zum Mit-nach-Hause-Nehmen inklusive

- pro Person 1 Wellness-Überraschungsset

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot

2 Übernachtungen im Doppelzimmer für Aufenthalte von Sonntag bis Samstag CHF 310.- statt CHF 410.- pro Person oder 2 Übernachtungen im Doppelzimmer für Aufenthalte inkl. Samstag und Sonntag CHF 340.- statt CHF 410.- pro Person



Das Angebot ist gültig bis 23. Dezember 2020.

Zuschläge: Einzelzimmer CHF 60.-

Zusatznacht p.P. im DZ CHF 155.- / EZ CHF 185.-