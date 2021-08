Welsfänge in Zürcher Gewässern – Solch grosse Fische werden häufiger auftauchen In den letzten zehn Jahren ist der Bestand an Welsen stark angestiegen. Das hat mit der Klimaerwärmung und wohl auch mit gedankenlosen Fischern zu tun. Hélène Arnet

Andy Oppliger hat im Greifensee einen riesigen toten Wels gefunden: Der Fisch war über zwei Meter lang. Foto: PD

Erleben wir gerade eine Invasion der Welse? An diesem Wochenende wurde im Greifensee ein über zwei Meter grosser toter Wels angeschwemmt. Und vor zweieinhalb Wochen sorgte die Nachricht für Furore, dass eine Schwimmerin von einem Wels gebissen wurde. Auch im Greifensee.

Lukas Bammatter, Fischereiadjunkt des Kantons Zürich, sagt: «Dass ein Mensch in Zürcher Gewässern von einem Wels gebissen wird, ist etwa so selten wie ein Sechser im Lotto.» Jedoch sei davon auszugehen, dass so grosse Fische in unseren Gewässern immer häufiger gesichtet oder gefischt würden. Denn der Welsbestand nimmt seit einiger Zeit stark zu. Und diese Fische kommen seit kurzem in Zürcher Gewässern vor, in denen sie bisher nicht oder kaum lebten.