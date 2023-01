Umstrittene Türme – Solche Hochhäuser passen in Zürichs Innenstadt Hochhäuser haben einen schlechten Ruf. Zu Unrecht, findet Städteplaner Beat Suter. Er zeigt zwei gute Beispiele. Und ein schlechtes. Hélène Arnet Urs Jaudas (Fotos) Dominique Meienberg (Foto)

Ein gutes Beispiel, obwohl deutlich höher als die restliche Überbauung: Das Hoch 3 in Zürich Wiedikon in der Nähe der Tramstation Talwiesenstrasse. Foto: Urs Jaudas

Nur kein Hochhaus in der Nachbarschaft! So denken drei Viertel der Bevölkerung, wie Beat Suter in seinem Arbeitsalltag erfährt. «Hochhäuser haben einen schlechten Ruf und lösen in ihrem Umfeld häufig Abwehrreflexe aus.»