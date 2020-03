Abo+ Wem hilft das Krisenpaket? KMU wollen Miete nicht mit Schulden zahlen

Was bewirken Lohnzahlungen und Liquiditätshilfen bei den KMU? Der Zürcher Gastrounternehmer Andrea Giancance zeigt, was funktioniert und was nicht. Und warum er lieber keinen Überbrückungskredit aufnehmen möchte, sondern auf einen Mietzinserlass wartet.