Beizentour trotzt Corona – Sie rufen zum Solidaritätstrinken für die Zürcher Bars Acht Bars rund um die Langstrasse helfen sich selbst und verkaufen am Freitagabend Drinks über die Strasse. Hat die Aktion Erfolg, wird sie ausgedehnt. Thomas Zemp

Paulina Schwarz und Christian Aerni vom Schwarzen Schaf lancieren am Freitag eine Tour de Bar, an der sich acht Bars und Restraurants aus den Kreisen 3 und 4 beteiligen. Foto: Urs Jaudas

Ruhig sitzen kann er nicht, Christian Aerni vom Schwarzen Schaf. Dazu ist er aber als Barbetreiber verurteilt – seit mehr als zwei Monaten schon. Am Freitag nun will er mit seiner Geschäftspartnerin Paulina Schwarz etwas zum Laufen bringen, und das sogar in zweifacher Hinsicht: zum einen acht Bars und Restaurants in den Kreisen 3 und 4, die sich zu einem Event zusammengetan haben, zum anderen die Gäste, die sie bewirten wollen. Die beiden jungen Gastronomen laden diese zu einer Tour de Bar ins sonst so belebte, momentan aber sehr stille Ausgangsviertel ein.