Zusätzliches ÖV-Angebot – Regierungsrat sieht eine Verlängerung der Sihltalbahn skeptisch Statt nur bis zur Station Sihlwald könnte die SZU bis nach Zug verkehren, finden drei Kantonsratsmitglieder. Der Regierungsrat hingegen hat Zweifel. Markus Hausmann

Dreizehn Haltestellen gehören zur Sihltalbahn. Ob es in Zukunft noch mehr sein werden, ist fraglich. Archivfoto: Manuela Matt

Irgendwann ist immer Schluss. Im Falle der Sihltalbahn gilt dies spätestens an der Bahnstation Sihlwald. Von dort verkehren die roten Züge zurück Richtung Zürich. Diese Limitierung sei zu hinterfragen, finden die drei FDP-Kantonsratsmitglieder Mario Senn (Adliswil), Fabian Müller (Rüschlikon) und Astrid Furrer (Wädenswil). Sie hatten Anfang Jahr in einer schriftlichen Anfrage an den Zürcher Regierungsrat eine Idee eingebracht: die Verlängerung der Sihltalbahn bis in die Stadt Zug.