Geldblog: Höhere Renditechancen – Soll ich Aktien stärker gewichten in meinem Portfolio? Wer einen Fonds mit erhöhtem Aktienanteil hält, muss starke Kursschwankungen in Kauf nehmen und einen Anlagehorizont von acht bis zehn Jahren haben.

Wir haben einen grösseren Betrag in Swisscanto Responsible Balance investiert. Nun schlägt uns die Beraterin vor, einen weiteren grösseren Betrag in Swisscanto Responsible Ambition zu investieren. Wir sind nicht an riesigen Erträgen interessiert. Was halten Sie vom Vorschlag der Beraterin? Unser Vermögen wäre dann zu zwei Teilen im Balance und zu einem Teil im Ambition. Leserfrage von F.D.

Der Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition AA CHF ist ein klassischer Strategiefonds, bei dem Ihr Geld nach den Grundsätzen der Portfoliotheorie und unter Berücksichtigung von strengen Nachhaltigkeitskriterien breit diversifiziert angelegt wird. Das Ziel des Fonds ist es, in erster Linie langfristig einen Kapitalzuwachs zu erreichen. Erträge werden zwar ausgeschüttet, aber nur in geringem Umfang. Dies würde somit der in Ihrer Frage skizzierten eigenen Zielsetzung entsprechen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und übrige Anlagen wie Immobilien und Rohstoffe.

Konkret legt der Fonds hauptsächlich in Aktien an: Rund 27 Prozent entfallen auf Aktien Schweiz, knapp 31 Prozent auf Aktien Ausland von Industriestaaten und knapp 9 Prozent auf Aktien von Schwellenländern. Der Rest fliesst in Obligationen, Geldmarktanlagen, Rohstoffe und Immobilien. Zu den grössten Aktienpositionen des Fonds gehören die Schweizer Börsenschwergewichte Nestlé, Roche und Novartis sowie der Versicherer Zurich. Dank des beträchtlichen Aktienanteils haben Sie die Chance, von höheren Renditechancen an den Aktienmärkten zu profitieren. Allerdings bedeutet dies für Sie, dass Sie auch starke Kursschwankungen in Kauf nehmen müssen und einen längeren Anlagehorizont von acht bis zehn Jahren haben sollten.

An den Aktienmärkten erwarte ich in nächster Zeit eher mehr Turbulenzen.

Der Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) AA, den Sie bereits in Ihrem Depot haben und mit dem Sie offenbar zufrieden sind, setzt deutlich stärker auf Anleihen und hat unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien das Ziel, einen Ertrag aus Obligationen zu erwirtschaften. Er enthält einen Aktienanteil, der aber deutlich geringer ist als beim Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition. Mindestens 35 Prozent und höchstens 80 Prozent des Fondsvermögens werden in fest oder variabel verzinsliche Obligationen angelegt.

Das Problem dabei ist, dass es momentan wegen der rekordtiefen Zinsen extrem schwierig ist, mit Obligationen überhaupt eine anständige Rendite zu erzielen. Anleihen von erstklassigen Schuldnern bringen fast keinen Zins. Zwar kann der Fonds dank der breiten internationalen Diversifikation teilweise auch auf Papiere von weniger guten Schuldnern ausweichen, dennoch bleiben die Renditemöglichkeiten im Anleihensegment momentan stark limitiert. Vor diesem Hintergrund erachte ich es als sinnvoll, wenn Sie beim zweiten Fonds ein Finanzvehikel mit einem höheren Aktienanteil nutzen, der Ihnen auf lange Sicht mehr Renditechancen liefert. Sie müssen sich einfach fragen, ob Sie bereit sind, die damit verbundenen höheren Risiken zu tragen und auch bei starken Kursschwankungen, die es jederzeit geben kann, nicht nervös werden.

An den Aktienmärkten erwarte ich in nächster Zeit eher mehr Turbulenzen. Zwar stützt das viele spotbillige Geld der Notenbanken die Börsen auch künftig. Ich halte es aber für unrealistisch, dass der Aufwärtstrend, wie wir ihn in den letzten Jahren an den Aktienmärkten mehrheitlich gesehen haben, einfach weitergeht. Rückschläge sind wahrscheinlich. Wenn Sie einen langen Anlagehorizont haben, ist dies kein Problem. Denn auf lange Sicht relativieren sich an den Börsen in der Regel selbst stärkere Kurseinbrüche. Dazu kommt, dass Sie den grösseren Teil Ihres Geldes weiterhin recht konservativ angelegt haben.

