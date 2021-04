Geldblog: US-Kryptoplattform – Soll ich Coinbase-Aktien kaufen? Der Hype rund um Bitcoin ist aus Sicht von Geldberater Martin Spieler ungesund. Worauf Anleger achten sollten, bevor sie in Kryptowährungen investieren. Martin Spieler

Beeindruckend erfolgreich: Coinbase ist der grösste Handelsplatz für Kryptowährungen in den USA. Foto: Richard Drew (Keystone)

Gerne würde ich etwas Spielgeld einsetzen und Aktien von Coinbase kaufen, die an der US-Börse Nasdaq gehandelt werden. Das sollte seriös ablaufen. Was denken Sie über die Aktien? Leserfrage von E.B.

Coinbase hat in den USA einen eindrücklichen Börsengang hingelegt. Das Unternehmen ist der grösste Handelsplatz für Kryptowährungen in den USA. Coinbase wurde vor nicht einmal zehn Jahren gegründet und ist passend zur Techbranche in Kalifornien angesiedelt. Die Nutzerinnen und Nutzer stammen aber längst nicht nur aus Amerika, sondern aus der ganzen Welt. Laut Firmenangaben wird Coinbase von über 43 Millionen Nutzern in mehr als 100 Ländern weltweit genutzt.