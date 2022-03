Geldblog: Frage zu Teilpensionierung – Soll ich das Geld in der PK lassen oder selber anlegen? Inflation, Pandemie und Krieg: Jährlich eine attraktive Rendite zu erwirtschaften, wird in den nächsten Jahren nicht einfach sein. An Aktien kommt man dabei kaum vorbei. Martin Spieler

Hausse oder Baisse? Wohin sich die Börsen in den nächsten Jahren entwickeln werden, weiss aktuell niemand. Illustration: Christina Baeriswyl

Im März 2023 werde ich mit 58 Jahren eine Teilpensionierung machen und könnte dann 30 Prozent meines PK-Kapitals von dann 900’000 Franken – also 270’000 Franken – beziehen und selber langfristig anlegen. Nach Abzug von Steuern wären es 250’000 Franken Anlagekapital. Oder ich kann dieses Geld für die restlichen vier Jahre meines Arbeitslebens in der Pensionskasse lassen, die in den letzten fünf Jahren das Kapital im Durchschnitt mit 3,5 Prozent jährlich verzinste. Meine Frage: Soll ich die 270’000 Franken rausnehmen und selber mit einer ETF-Anlagestrategie anlegen und versuchen, die 3,5 Prozent Rendite der Pensionskasse zu übertreffen ? Leserfrage von H.R.