Geldblog: Clever investieren – Soll ich mein Altersgeld in neuen Technologien anlegen? Megatrends wie Wasserstoff und Brennstoffzellen sind zwar finanziell vielversprechend – letztlich sind sie aber eine Spekulation. Martin Spieler

Was tun mit dem Geld aus der 3. Säule? Diese Frage stellt sich für viele ältere Menschen. Illustration: Christa Baeriswyl

Nachdem bei meinem Mann jetzt eine 3a-Police zur Auszahlung kommt, überlegen wir uns, wie wir das Geld mit einem Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren reinvestieren könnten. Vom Sicherheitsaspekt her sind sicher Obligationen empfehlenswert. Nachdem aber in letzter Zeit auch viel darüber zu lesen war, dass Wasserstoff und Brennstoffzellen in der emissionsfreien Mobilität künftig eine wichtige Rolle spielen dürften, könnten wir uns für einen Teil des Geldes auch Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Fondsanlagen vorstellen. Wie beurteilen Sie ein solches Investment? Und welche entsprechenden Fondsanlagen könnten Sie uns empfehlen? Leserfrage von U. B.