Geldblog: Teure Pflegekosten – Soll ich mein Eigenheim frühzeitig an die Kinder überschreiben? Wer sein Wohneigentum an seine erwachsenen Kinder überträgt, gibt teilweise seinen Handlungsspielraum ab. Was es vorab zu klären gibt. Martin Spieler

Wir haben spät noch ein Kind bekommen und sind nun Rentner, während unsere Tochter noch studiert. Weil man immer wieder von älteren Ehepaaren liest, von denen ein Partner pflegebedürftig wurde und so der andere das Haus oder die Wohnung verkaufen musste, um genügend Geld für das Pflegeheim zu haben, haben wir uns überlegt, ob wir nicht per Notar unsere Tochter als Eigentümerin einsetzen könnten, mit vertraglich festgehaltenem Wohnrecht für uns, solange möglich und erwünscht. Wäre das überhaupt möglich, da ja unsere Tochter noch studiert, und wie würde das für sie bezüglich Steuern aussehen? Oder ist das Ganze ein Trugschluss, weil auch die Nachkommen in so einem Fall zur Kasse gebeten würden, insbesondere da bis zum Eintreten einer allfälligen Bedürftigkeit unsererseits die Tochter wohl eigenes Geld verdient. Leserfrage von B.S.

Da Ihre Tochter volljährig ist, können Sie grundsätzlich Ihr Wohneigentum an sie übertragen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihre Tochter noch studiert oder ob sie bereits erwerbstätig ist oder nicht. Entscheidend ist in diesem Punkt lediglich die Volljährigkeit, was in Ihrem Fall gegeben ist.

Wenn Sie das Wohneigentum an Ihre Tochter übertragen, müsste sie allfällige Erträge daraus als Einkommen sowie den Vermögenswert, welcher das Wohneigentum darstellt, selbst versteuern. Indem Sie sich ein Wohnrecht einräumen, würden die entsprechenden Werte deutlich geringer ausfallen. Wie viel Steuern anfallen würden, muss anhand der konkreten Zahlen und Rahmenbedingungen im Detail ausgerechnet werden.

Auch die rechtlichen Details sollten Sie vor einer solchen Entscheidung in der Tiefe mit einer Fachperson – einer Notarin oder einem Notar – besprechen. Auch Ihre Hausbank kann Ihnen für die Entscheidungsfindung und für die Beurteilung der Konsequenzen für Sie und Ihre Tochter behilflich sein.

Wenn man solch einen Schritt macht, muss man sich bewusst sein, dass man auch einiges aus den Händen gibt. Natürlich hoffe ich für Ihre Familie, dass das Verhältnis zu Ihrer Tochter immer positiv ist. In der Praxis gibt es allerdings auch Beispiele, dass sich das Verhältnis zwischen Eltern und ihren erwachsenen Kindern irgendwann deutlich verschlechtert hat. In solch einer Situation kann es sich allenfalls als ein Nachteil erweisen, wenn man das Wohneigentum an seine erwachsenen Kinder überschrieben hat.

Indem Sie sich vertraglich ein Wohnrecht sichern würden, hätten Sie zweifellos mehr Sicherheit. Dennoch sollte man aus meiner Sicht bei der Entscheidungsfindung auch unangenehme Konstellationen, die vielleicht heute undenkbar scheinen, einbeziehen und sich entsprechend rechtlich absichern. Dies im Interesse aller – also auch im Interesse Ihrer Tochter.

Voraussetzung für eine Unterstützung wäre, dass Ihre Tochter in günstigen finanziellen Verhältnissen lebt.

Über die Frage, ob erwachsene Kinder im Falle einer Pflegebedürftigkeit von Eltern zur Kasse gebeten werden, liest man in der Tat viel – längst nicht alles entspricht den Realitäten. Natürlich wird eine solche Eigentumsübertragung in einer solchen Konstellation mitberücksichtigt, dennoch ist es nicht ganz so einfach, erwachsene Kinder bei Pflegebedürftigkeit von Eltern zur Kasse zu bitten, insbesondere wenn die erwachsenen Kinder selbst kein hohes Einkommen haben. Zwar besteht grundsätzlich eine Unterstützungspflicht, allerdings nur unter Verwandten in gerader Linie – also zwischen Grosseltern, Eltern und Kindern. Geschwister, Tanten, Onkel und Cousins müssen sich nicht gegenseitig unterstützen.

Voraussetzung für eine Unterstützung wäre, dass Ihre Tochter in günstigen finanziellen Verhältnissen lebt. Laut Bundesgerichts lebt man in finanziell günstigen Verhältnissen, wenn man aufgrund seiner Einkommens- und Vermögenssituation ein wohlhabendes Leben führen kann. Auf der Basis der Zahlen der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) können etwa Alleinstehende ab einem steuerbaren Jahreseinkommen von 120 000 Franken und Verheiratete ab 180 000 Franken unterstützungspflichtig werden, wobei sich die Grenze bei unmündigen Kindern im Haushalt um 20 000 Franken pro Kind erhöht. Auch kann man vom steuerbaren Vermögen einen Freibetrag abziehen.

Für Alleinstehende beträgt dieser 250 000 Franken und für Verheiratete 500 000 Franken. Pro Kind kommen weitere Freibeträge dazu und vom verbleibenden Betrag wird der jährliche Vermögensverzehr abgezogen. Diese Beispiele zeigen, dass die Frage der Verwandtenunterstützung ziemlich komplex ist und nicht einfach beantwortet werden kann – erst recht, wenn wie es in Ihrem Fall zuträfe, auch noch eine Eigentumsübertragung mitzuberücksichtigen gäbe. Vor diesem Hintergrund empfehle ich Ihnen die genauen Auswirkungen eines solchen Schrittes, sowohl in finanzieller als auch in rechtlicher Sicht mit Fachleuten im Detail abklären zu zahlen. Anhand der so gewonnen Erkenntnisse können Sie eher entscheiden.

