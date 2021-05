Geldblog: Digital versus klassisch – Soll ich mein Geld in Eigenregie anlegen? Wer alles selber macht und sein Vermögen in ETFs investiert, spart erheblich Gebühren. Davor sollte man sich aber einige Gedanken machen. Ein Überblick. Martin Spieler

Deutlich geringere Gebühren als bei einer Bank: Roboter-Vermögensverwaltungsmodelle könnten eine mögliche Alternative sein. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich habe aktuell circa 300’000 Franken in einem Vermögensmandat bei der CS. In den letzten neun Jahren ergab sich dabei eine Zunahme meines Vermögens um circa 36’000 Franken. Die Prämie beträgt 1,1 Prozent. Nun frage ich mich, ob ich nicht besser das Geld in ETFs investiere. Zudem wäre es wohl auch besser, diese zum Beispiel bei Swissquote zu halten, wegen der deutlich tieferen Kosten, verglichen mit der CS. Was meinen sie dazu? Leserfrage von H.M.

Aus Ihren Zeilen lese ich die Enttäuschung über die Rendite auf Ihrem Geld, das Sie von Ihrer Bank im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandates anlegen liessen. Tatsächlich ist rund ein Prozent Rendite pro Jahr nicht gerade berauschend, wobei sich die Frage stellt, ob dies eine Nettorendite nach Gebühren oder eine Bruttorendite ist. Entscheidend ist letztlich immer nur die Nettorendite – also das, was Ihnen nach Abzug aller Gebühren wirklich bleibt. Auch stellt sich die Frage, ob laufende Erträge, etwa aus Dividenden, einberechnet sind. Bei einem auf Ertrag ausgerichteten Portfolio kann über Jahre hinweg die Wertsteigerung gering sein. Dafür erwirtschaftet man im positiven Fall eine jährliche Rendite. In dieser Konstellation steht eben der Ertrag und nicht die Wertsteigerung im Vordergrund.