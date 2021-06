Geldblog: Spektakuläres Gerichtsurteil – Soll ich meine Shell-Aktien verkaufen? Ein Gericht verlangt von Shell einen tieferen CO2-Ausstoss, was sicherlich teuer wird. Was Aktionäre beachten müssen. Martin Spieler

Wird wohl trotz Klimadebatte weiter für sprudelnde Gewinne sorgen: Der Öl- und Erdgaskonzern Shell. Foto: Andy Rain (Keystone)

Ich habe einen grösseren Posten an Royal-Dutch-Shell-Aktien. Die «SonntagsZeitung» schreibt von einer letzten Ölung für das schwarze Gold. Soll ich meine Shell-Aktien verkaufen ? Leserfrage von P.H.

Der von Ihnen erwähnte Artikel in der «SonntagsZeitung» bezog sich auf das schon fast historische Urteil eines niederländischen Gerichtes gegen den Öl- und Erdgaskonzern Shell. Laut dem Urteil muss der Konzern seine Kohlendioxid-Emissionen schnell und stark reduzieren. Konkret muss Shell den Ausstoss von CO₂ bis 2030 um netto 45 Prozent im Vergleich zu 2019 senken. Ein Bezirksgericht in Den Haag hatte mit diesem spektakulären Entscheid Umweltschützern recht gegeben. Erstmals zwingt ein Gericht einen international tätigen Konzern, seine Strategie zu ändern – in diesem Fall eben mit tieferen CO₂-Emissionen, wobei auch Zulieferer und Endabnehmer in die Verpflichtung genommen werden.