Geldblog: Steigende Zinsen – Soll ich meine Tech-Aktien jetzt gegen Bank-Aktien eintauschen? In Zeiten steigender Zinsen sind Finanzwerte mehr gefragt, Wachstumswerte oft weniger. Geldexperte Martin Spieler sagt, was er von solchen Sektorrotationen hält.

Ich lege grossen Wert auf Ihre Analysen im Fernsehen und in der «Sonntagszeitung». Würden Sie als Folge der bevorstehenden Zinswende Techaktien wie Amazon, Alibaba, Comet, VAT, Polypeptide, HBM Healthcare etc. verkaufen und auf Finanztitel, wie Banken und Versicherungen umsteigen? Leserfrage von R.B.

Wenn die Zinsen steigen, wie es sich momentan in den USA abzeichnet und wegen der hohen Inflation etwas später auch in Europa der Fall sein dürfte, wirkt sich dies negativ auf Wachstumswerte aus dem Technologie- und Biotech-Bereich aus. Viele junge Wachstumsfirmen aus diesen Sektoren haben zwar viel versprechende Perspektiven, schreiben aber noch keine Gewinne und sind auf viel Fremdkapital angewiesen. Wenn nun die Zinsen in die Höhe gehen, wird es für Wachstumsfirmen teurer, solches Fremdkapital zu beschaffen – für einige könnte es auch schwieriger werden, überhaupt noch solches zu erhalten.

Klar: Wenn man auf Obligationen von sicheren Schuldnern wieder einen Zins bekommt, was im Schweizerfranken in den letzten Jahren kaum der Fall war, meiden einige Anleger riskantere Investitionen etwa in Aktien von Wachstumsfirmen. Angesichts der Aussicht auf steigende Zinsen haben wir schon seit ein paar Monaten eine Rotation weg von Techwerten hin zu Finanz- und Valuewerten gesehen.

Value-Aktien zeichnen sich durch eine solide Substanz aus, die ein meist schon gut etabliertes Unternehmen hat, aber vielleicht vom Markt in gewissen Phasen zu wenig berücksichtigt wurde. Nun ist es in Ihrem Falle nicht so, dass Sie Papiere im Depot haben, die keine Gewinne machen. Die erwähnten Tech- und Biotechwerte wie Amazon, Alibaba, oder auch VAT Group sind hoch profitabel. Dennoch sind deren Kurse im Zuge der Korrektur bei den Techwerten unter Druck gekommen. Bei Alibaba kommen noch regulatorische Nachteile in China als Kursbelastung dazu.

Man sollte denn auch nicht alle Techwerte in den gleichen Topf werfen. Nicht alle Unternehmen werden gleich unter steigenden Zinsen leiden. Amazon etwa sitzt auf sehr viel Kapital und kann nicht mit einer kleinen Wachstumsfirma verglichen werden, die sich neues Kapital am Markt beschaffen muss.

Wenn Sie im Depot eine Sektorrotation hätten vornehmen wollen, hätten Sie dies viel früher machen müssen.

Tatsächlich sind Finanzwerte in Phasen steigender Zinsen gefragt. Davon profitieren Versicherer, aber auch Banken. Dennoch finde ich es eine schlechte Idee, wenn Sie Ihre guten Techaktien wie Amazon oder VAT durch die Papiere der beiden Grossbanken CS und UBS eintauschen würden, weil diese von anziehenden Zinsen profitieren. Noch wichtiger als das Zinsumfeld ist die Frage, wie solid ein Unternehmen strategisch und operativ aufgestellt ist und welche Gewinn- und Kursperspektiven bestehen.

Bei Schweizer und europäischen Grossbanken hätte ich da einige Zweifel. Jedenfalls läuft man Gefahr, dass man vielleicht Qualitätstitel durch Schlechtere ersetzt, nur weil man wegen der Zinswende auf Finanzaktien setzen will. Dazu kommt noch der Faktor Timing: Wenn Sie im Depot eine Sektorrotation hätten vornehmen wollen, hätten Sie dies viel früher machen müssen. Die Kurse der Techtitel sind bereits stark zurückgekommen, solide Finanzwerte etwa von Schweizer Versicherern wie Zurich oder Swiss Life sind indes nicht günstig.

Ich bin auch aus diesem Blickwinkel skeptisch bei Sektorrotationen: Als Privatanleger erwischt man dafür meinst nicht das perfekte Timing. Wer nicht ganz an den Märkten dabei ist, erwischt den dafür passenden Zeitpunkt kaum. Sinnvoller erscheint mir, dass man in der aktuellen Marktphase mit der Aussicht auf steigende Zinsen und weiter turbulenten Märkten prüft, wie wetterfest die im Depot enthaltenen Papiere sind – Aktien von Unternehmen mit erstklassigen Gewinnperspektiven, starker Marktstellung und solider Kapitalbasis wie Amazon würde ich indes nicht einfach aus dem Depot werfen, nur weil Techaktien momentan weniger «in» sind. Wichtiger ist aus meiner Sicht über alle Phasen hinweg eine generell gute Diversifikation auf alle Sektoren.

