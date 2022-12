Geldblog: Leserfrage zu Edelmetallen – Soll ich Silber statt Gold kaufen? Ein Leser las von den Vorzügen einer Silberinvestition. Unser Geldexperte ordnet die Vor- und Nachteile ein. Martin Spieler

Konjunkturabhängig und null Zins: Edelmetalle wie Silber dienen zur Abrundung eines Depots – und sollten auch so gewichtet werden. Foto: Getty Images

In ganzseitigen Inseraten einer Wochenzeitschrift wird für eine Investition in Silber geworben. Würden Sie Silber gegenüber Gold vorziehen? Leserfrage von G.M.

Nein. Silber wird wesentlich stärker noch als Gold in industriellen Prozessen gebraucht. Damit ist Silber stärker von der Konjunktur abhängig als das gelbe Metall. Angesichts der konjunkturellen Abkühlung in Europa, USA und China würde ich Silber nicht zu stark gewichten. Beide Edelmetalle sind starken Kursschwankungen ausgesetzt und werfen keinen Zins ab.

Die beiden Edelmetalle gehören als Beimischung dennoch in jedes gut diversifizierte Depot.

Weil die Kapitalmarktzinsen steigen und sich etwa US-Staatsanleihen als Alternative zum Edelmetall für Sicherheit suchende Investoren anbieten, haben sich die beiden Edelmetalle in diesem Jahr enttäuschend entwickelt. Zudem sind Gold und Silber stark an den Dollar gebunden. Wenn der Dollar wegen der höheren Zinsen steigt, schwächeln die Edelmetalle.

Dennoch gehören die beiden Edelmetalle als Beimischung in jedes gut diversifizierte Depot, zumal sowohl Gold als auch Silber ein Inflationsschutz attestiert wird und die beiden Edelmetalle als sicherer Hafen in Krisenzeiten gelten. Allerdings sollte man sich von diesen Edelmetallen weder absolute Sicherheit noch Stabilität erhoffen, wie das Anlagejahr 2022 vor Augen führt. Günstig in Silber oder Gold investieren kann man über die ETFs ZKB Silver ETF A (USD), Invesco Physical Gold A oder den UBS ETF (CH) Gold (USD) A.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

