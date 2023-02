Geldblog: Leserfrage zum Home-Bias – Sollte ich meinen Fokus auf den Heimmarkt Schweiz überdenken? Auch wenn es im Sinne der modernen Portfoliotheorie zu riskant erscheint, setzen viele Privatinvestoren ausschliesslich auf den heimischen Markt. Die Vor- und Nachteile. Martin Spieler

Währungsrisiko, Gebühren, Informationsdefizit: Eine Anlage in ausländische Märkte birgt auch Nachteile. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich bin pensioniert und verfüge über ein Kapital von 1,2 Millionen Franken. Ich setze auf Dividenden und habe 30 Prozent in SMI- und SPI-Aktien investiert – davon 50 Prozent in die Versicherungen Zürich, Swiss Re und Swiss Life, 20 Prozent in die Banken Valiant, St. Galler KB und VP Bank und 20 Prozent in Swisscom und 10 Prozent in Nestlé. Die Rendite beträgt rund 5 Prozent. Ich möchte nicht in ausländische Märkte und ETF Fonds investieren. Mich würde interessieren, wie Sie meine Anlage beurteilen und ob Sie eine Änderung empfehlen würden. Leserfrage von M.M.