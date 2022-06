Diplomatie im Ukraine-Krieg – Sommaruga eilt Cassis zu Hilfe Die Verkehrsministerin nimmt Anfang Juli an der Ukraine-Wiederaufbau-Konferenz in Lugano teil. Wirtschaftsminister Parmelin reist stattdessen nach Südafrika. Dafür ist SVP-Chef Chiesa dabei – trotz seiner Kritik am Anlass. Adrian Schmid

Unterwegs im heutigen Kriegsgebiet: Simonetta Sommaruga besuchte 2020 mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski den Donbass – schon damals war es eine unsichere Gegend. Foto: Keystone

Böse Zungen spotteten schon: «Cassis alleine in Lugano.» Das wird aber nicht der Fall sein. Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass die Wiederaufbau-Konferenz zugunsten der Ukraine am 4. und 5. Juli in Lugano doch noch hochkarätig besetzt werden kann. Diese Woche ist bereits durchgesickert, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ins Tessin reisen wird.