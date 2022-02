Massnahmen gegen Töff-Raser – Sommarugas Lärmblitzer sollen am Albis für Ruhe sorgen

Massnahmen gegen Raser – Sommaruga und Kanton sollen Albis und Buchenegg von Lärm befreien Die Passstrassen über den Albis und die Buchenegg sollen Teststrecken für Lärmblitzer werden. Dies fordern fünf Gemeinden von Bund und Kanton. Pascal Münger

Einzelne Töfffahrende missbrauchen die Bucheneggstrasse immer wieder als Rennstrecke. Archivfoto: Manuela Matt

Mit den warmen Temperaturen startet auch die Töffsaison. So sind – vor allem an schönen Wochenenden – wieder viele Motorradfahrende über den Albis und die Buchenegg unterwegs. Einige von ihnen verursachen dabei besonders viel Lärm, was die Anwohnerinnen und Anwohner nervt. Andere fahren zu schnell und bringen dabei sich und andere in Gefahr.