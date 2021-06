Delta-Variante und Fussball-EM – Sommer auf Probe Die zunehmende Verbreitung der Delta-Variante ist kein Grund zur Panik, aber die Fussball-EM ist Ausdruck der neuen Leichtfertigkeit. Sie hätte mit deutlich weniger Zuschauern stattfinden sollen. Meinung Werner Bartens

Die Uefa und regionale Behörden haben Massenaufläufe in Fussballstadien zugelassen. Im Wembley-Stadion waren zum Achtelfinale 40'000 Besucher erlaubt. Foto: Matthew Childs (Keystone)

Was für eine wilde Fahrt! Wer am Montag die Achtelfinalbegegnungen zwischen Frankreich und der Schweiz sowie zwischen Kroatien und Spanien gesehen hat und immer noch behauptet, die Europameisterschaft berühre ihn kaum, der hat nie in seinen Eingeweiden gespürt, welche Ersatztragödien und Ekstasen dieser Sport zu bieten hat. Die Comédie humaine auf dem Rasen zeigte die technisch ausgereifte Überheblichkeit von Weltmeister Frankreich, und bereits am Sonntag das melancholische Ausscheiden von Europameister Portugal sowie das Scheitern der Niederlande, die wie der britische Prinz Charles seit Jahrzehnten auf den Thron warten. Und wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Österreichs Leidenschaft Italien an den Rand einer Niederlage bringen und der Schweiz diese Willensleistung gegen Frankreich gelingen würde?