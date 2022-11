Die Noten der Schweizer – Sommer hechtet zuverlässig – und spielt frech den Gegner aus Grosse Erleichterung bei den Schweizer Fussballern nach dem Startsieg gegen Kamerun. Der Goalie war für die Fifa der Mann des Spiels – für uns ist es ein anderer. Ueli Kägi aus Doha Florian Raz aus Doha

Yann Sommer – Note 5

War der starke Rückhalt: Yann Sommer. Foto: Toto Marti (Freshfocus)

Fieser Wettbewerbsvorteil für den Schweizer Goalie in der ersten Halbzeit. Er darf in Doha auf dem einzigen Rasenfleck mit direkter Sonneneinstrahlung arbeiten. Nutzt diese Chance im sonst schon fast unangenehm heruntergekühlten Stadion, um schnell auf Betriebstemperatur zu kommen. Zeigt nur einmal eine Unsicherheit, als er Honglas Schuss nicht festhalten kann. Sonst hechtet der 33-Jährige fehlerlos, rettet gegen Choupo-Moting im letzten Moment und sorgt zwischendurch auch noch für Finesse mit dem Fuss, als er Mbeumo den Ball frech über die Zehenspitzen kugelt. Von der Bänderverletzung, die ihn über einen Monat lang von Wettbewerbsspielen fernhielt, ist nichts zu spüren. Findet auch die Fifa und macht Sommer zum «Man of the Match».