Zürcher Gastronews – Sommeroasen und vegane Döner Die Gastronomie findet in diesen Tagen draussen statt – und vegane Pop-ups sind so angesagt wie nie. Unser gastronomischer Überblick für die nächsten Tage. Claudia Schmid

Der Hof des Landesmuseums wird zum Open-Air-Restaurant

Das Film-Open-Air Hofkino mit Essensständen. Foto: Dominik Baur / We Are Pepper

Bis Mitte Juli verwandelt sich der Innenhof des Landesmuseums beim HB in ein Open-Air-Kino. Grossen Wert legen die Veranstaltenden auf das Gastroangebot, von dem Gäste auch mittags und ohne den Besuch eines Films profitieren können. Verantwortlich für das Konzept ist Rico Fanchini, Inhaber des Restaurant Now im Kreis 4, der mit seinem Team vor Ort sein wird. Er hat die veganen Aushängeschilder der Zürcher Gastroszene aufgeboten und will bei einer Grossveranstaltung dem Anspruch gerecht werden, die CO₂-Emissionen möglichst klein zu halten. Unter anderem gibt es Essensstände von Anoah, Dar, Samses oder von der veganen Bäckerei White Rabbit. Auch mit dabei sind die Pop-up-Caterer Nomads. Verköstigen kann man sich mit Paella, einem pflanzenbasierten «schönen Döner», Empanadas, Nachos und Waffeln.