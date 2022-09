Strafverfahren wegen Indiskretionen – Sonderermittler stürzt sich auf Corona-Lecks Peter Marti sollte gegen Verdächtige aus der Bundesanwaltschaft vorgehen. Er fand keine – und macht doch weiter. Nun kommt es zum Justiz-Showdown mit prominenten Beteiligten. Thomas Knellwolf

Der Sonderermittler Peter Marti geht auf umstrittener Rechtsgrundlage gegen Alain Bersets Vertrauten Peter Lauener (hier mit Rucksack) vor. Der ehemalige Kommunikationschef bestreitet die Vorwürfe. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Neun Bundesordner an Beweismitteln und anderen Unterlagen hat Peter Marti bisher zusammengetragen. Das gab der ausserordentliche Staatsanwalt des Bundes kürzlich preis. Diese neun Ordner, so sagte er auf Anfrage, stünden allerdings nicht bei ihm daheim in Winterthur. Von dort aus führt der pensionierte Zürcher Oberrichter Marti jene Ermittlungen, die im Bundeshaus für einigen Wirbel sorgen.

Die Ordner befinden sich heute vielmehr im Berner Zwangsmassnahmengericht. Dieses wird nun – mithilfe der Akten – entscheiden, ob Marti elektronische Daten auswerten darf, die er im Departement Alain Bersets und beim Ringier-Verlag beschlagnahmt hatte.

Doch es geht auch um eine viel grundsätzlichere Frage: ob Marti weiterermitteln darf. Oder ob er seine Kompetenzen überschritten hat.

Die Antwort ist höchst umstritten, weil Peter Marti beim ursprünglichen Auftrag nicht weiterkam. Und dann auf neues Terrain vorgedrungen ist – wo er gemäss Rechtsexperten nichts zu suchen hat.

Der Sonderermittler war anfänglich eingesetzt worden, um herauszufinden, wie Erkenntnisse aus einem parlamentarischen Bericht zur Affäre um die Zuger Geheimdienst-Tarnfirma Crypto AG vorzeitig in die Medien gelangt waren. Mit dieser Untersuchung mutmasslicher Amtsgeheimnisverletzung hatte ihn die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) betraut.

Die AB-BA darf einen Ausserordentlichen Staatsanwalt einsetzen – aber nur innerhalb enger Grenzen: wenn Angestellte der Bundesanwaltschaft eines Delikts beschuldigt werden. Dann kann die Bundesanwaltschaft selbst wegen Befangenheit nicht aktiv werden.

Doch diese Grundvoraussetzung ist aktuell nicht erfüllt, wie Recherchen zeigen: Sonderermittler Marti ermittelt zwar seit mehr als eineinhalb Jahren. Aber er hat nach wie vor niemanden aus der Bundesanwaltschaft im Visier.

Dies bestätigt die Bundesanwaltschaft selbst indirekt, indem sie schreibt: «Der ausserordentliche Staatsanwalt Peter Marti hat bis dato kein Ermächtigungsgesuch bei der Bundesanwaltschaft eingereicht.» Eine solche Ermächtigung bräuchte Marti, um gegen Angestellte der Bundesanwaltschaft vorzugehen.

Kommissar Zufall half weiter

Überhaupt scheint die intensiv geführte Crypto-Untersuchung ins Leere zu laufen. Deshalb kommt dem Sonderermittler eine neue Fährte zupass. Auf diese heisse Spur stiess er eher zufällig. Nun verfolgt Marti ebenfalls mit einigem Aufwand mutmassliche Amtsgeheimnisverletzungen zu Corona-Massnahmen. Zahlreiche Medien hatten jeweils vorab über die Pandemie-Pläne des Bundesrats berichtet, auch diese Zeitung und Titel des Ringier-Verlags wie der «Blick».

Peter Marti lässt nicht locker und will nun auch Lecks bei Corona-Massnahmen aufklären. Foto: Dominique Meienberg

Wegen eines Verdachts in diesem Zusammenhang hatte Sonderermittler Marti den Kommunikationschef von Bundesrat Alain Berset, Peter Lauener, im Mai in Untersuchungshaft gesteckt. Und er knöpfte sich auch den Gesundheitsminister persönlich vor. Gemäss dem Branchenportal Persoenlich.com musste Berset zur Einvernahme antraben. Laut «Weltwoche» wurde der SP-Bundesrat als Auskunftsperson befragt, während sein langjähriger Vertrauter Lauener in U-Haft sass. Auch Ringier-Chef Marc Walder musste aussagen.

«Blick»-Verlag wehrt sich

Vor Gericht in Bern kommt es nun zum – nicht öffentlichen – juristischen Showdown. Auf der einen Seite steht Marti, der auf kriminalpolizeiliche Unterstützung zählen kann. Auf der anderen Bersets inzwischen abgetretener Medienchef Lauener sowie der Ringier-Verlag, die sich gegen eine Auswertung beschlagnahmter Datenträger wehren. Nicht beteiligt sind hingegen gemäss eigenen Angaben zwei weitere Beschuldigte Martis: Ignazio Cassis’ Generalsekretär Markus Seiler und Cassis’ Medienchef Michael Steiner waren noch wegen des Crypto-Lecks in Verdacht geraten. Sie bestreiten wie Lauener die Vorwürfe.

In eigener Sache Infos einblenden Vier Journalisten der Tamedia, die über die Crypto-Affäre geschrieben hatten, wurden im Frühjahr 2021 von Peter Marti im Zürcher Obergericht befragt. Der ausserordentliche Staatsanwalt des Bundes wollte wissen, wie sie zu Informationen zur Zuger Geheimdienst-Tarnfirma gekommen waren. Die Befragten machten keine Aussagen und verwiesen auf Quellenschutz und das Redaktionsgeheimnis – zwei Rechte, die es Medien insbesondere ermöglichen, Missstände publik zu machen, ohne dass allfällige Informantinnen und Informanten Konsequenzen befürchten müssen. Die betreffenden Tamedia-Journalisten wurden von Marti nicht als Beschuldigte oder Auskunftspersonen befragt, sondern als Zeugen. (red)

Einer der Streitpunkte, über die Zwangsmassnahmenrichter Sebastian Müller entscheiden muss, dürfte sein, ob ein Sonderermittler überhaupt zuständig ist, wenn sich das Strafverfahren nicht gegen Personal der Bundesanwaltschaft richtet. Mehrere renommierte Rechtsexperten haben dies bereits vor den Sommerferien infrage gestellt.

Damals stand in der Berichterstattung noch der Crypto-Fall im Vordergrund, bei dem die Bundesanwaltschaft eine aktive Rolle gespielt hatte. Doch nun geht es um Lecks bei Corona-Massnahmen – und mit der Pandemie-Bekämpfung hatte die Bundesanwaltschaft als Strafverfolgungsbehörde nichts zu tun.

Die AB-BA hat Marti in einem geheim gehaltenen Entscheid auch mit den Corona-Untersuchungen betraut. Der Sonderermittler macht geltend, sein Crypto- und sein Corona-Verfahren hingen «letztlich miteinander zusammen».

Ob er seine neun Ermittlungsordner zurückbekommt und weitermachen darf, entscheidet sich in einem juristischen Showdown, jetzt in Bern und dann wohl noch vor dem Bundesgericht.

