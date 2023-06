Marco Uhligs Wochenende – «Sonntagmorgens gehe ich um 9 Uhr ins Bett und stehe um 13 Uhr wieder auf» Die strengsten Tage beginnen für den Clubbesitzer und Barbetreiber dann, wenn andere Leute freihaben. In seinen Freitagabend startet Marco Uhlig mit Kylie Minogue und Kaffee. Zoé Richardet

Marco Uhlig ist Besitzer des LGBTQI-Clubs Heaven und betreibt die Kweer Bar – beide Lokale befinden sich mitten im Zürcher Niederdorf. Foto: Urs Jaudas

Jedes Wochenende beantworten im Kanton Zürich lebende Personen aus Kultur, Sport und Wirtschaft unseren Fragebogen zum Wochenende. Heute: der Clubbesitzer und Barbetreiber Marco Uhlig.

Wann merken Sie, dass Wochenende ist? Für mich beginnt am Freitag die arbeitsreiche Zeit der Woche, und mein Körper stellt den Tag-Nacht-Rhythmus um. Ich schlafe lange, damit ich nachts fit bin. Während die ersten Menschen bereits ihre Feierabendgetränke geniessen und das Ende ihrer Arbeitswoche zelebrieren, setze ich mich in die Sonne auf der Terrasse der Kweer Bar und trinke meinen ersten Kaffee. Die positive Stimmung überall um mich herum treibt mich dann richtig an: Ich liebe es, so zu starten und den Menschen im Niederdorf zuzuschauen.

Mit welchem Lied läuten Sie das Wochenende ein? Je nachdem, welcher Song grad auf Social Media trendet. Momentan ist es «Padam Padam» von Kylie Minogue. Das Lied bringt Weekendfeeling und geht nicht mehr aus dem Kopf.

Wie sieht ein klassisches Wochenende bei Ihnen aus? Ich bin jedes Wochenende in meinen beiden Betrieben im Zürcher Niederdorf. Ich liebe es, Gastgeber zu sein und mich um meine Gäste zu kümmern. Das bedeutet aber auch, dass ich in den beiden Nächten bis zu zehn Stunden im Lokal stehe und dann erst gegen 9 Uhr morgens ins Bett komme. Um nicht den Tag zu verschlafen, stehe ich meistens um 13 Uhr wieder auf und unternehme etwas mit meinem Freund. Auch wenn ich genau dann «schaffen» muss, ist das Weekend doch auch die beste Zeit, um Kultur und Stadt zu geniessen. Ein Spagat für mich.

Marco Uhlig Infos einblenden Der 44-jährige gebürtige Berliner betreibt den Club Heaven und die Kweer Bar im Zürcher Niederdorf. Letztere befindet sich im ehemaligen Barfüsser, der ältesten queeren Bar Europas – Marco Uhlig hauchte ihr vor einem Jahr neues Leben ein. Seit über 20 Jahren lebt Uhlig in der Schweiz, heute wohnt er mit seinem Freund in Zürich. Er engagiert sich stark für die queere Community – nicht nur als Gründer und Gastgeber in seinen LGBTQ-Lokalen, sondern auch im Vorstand des Zurich Pride Festivals. Von 2006 bis 2013 arbeitete Uhlig als Intensivpfleger in der Klinik Hirslanden in Zürich. Als Ausgleich zur oftmals belastenden Arbeit organisiert er die Boyahkasha Queer Partys, an denen vor allem Pop, Hip-Hop und R’n’B gespielt wird. In der Szene ist Marco Uhlig zudem unter dem Namen Zör Gollin als DJ unterwegs. (ric)

Haben Sie ein Wochenendritual? Das Niederdorf ist das Epizentrum der queeren Community. Neben dem Heaven und dem Kweer gibt es hier noch weitere LGBTQ-Lokale. Wir pflegen eine gute Nachbarschaft und besuchen uns gegenseitig. Bevor ich um 21 Uhr meine Arbeit starte, mach ich immer eine Bar-Tour und gehe überall vorbei.

Gehören Sie zu den Wochenend-Durchorganisierten oder den Spontanen? Ich wäre gern spontaner. Ich liebe es, einfach ins Blaue fahren, ohne zu wissen, wohin genau. Mein durchorganisiertes Leben und der Job lassen das leider nicht allzu oft zu, aber manchmal brauch ich das Weekendfeeling. Dann fahre ich sonntagmorgens direkt nach der Arbeit mit dem Tram an den See und lege mich dort auf die noch menschenleere Wiese. Vollkommen alleine ein Bad im erweckend-kalten Wasser zu geniessen, ist das Beste. Dafür liebe ich Zürich!

Was sollte man am Wochenende unbedingt vermeiden zu tun? Mit dem Auto in die Stadt fahren und abends ohne Tischreservation essen gehen wollen.

Welchen Ort meiden Sie am Wochenende? Ich bin ungern in den überfüllten Badis. Wenn ich freie Zeit am Wochenende habe, möchte ich jede Minute geniessen und an Orten, die überrannt werden, ist das für mich nicht möglich. Dann fahre ich auch mal mit der Bahn auf den Uetliberg und gehe wandern. Am besten kann ich Sonne und See auf dem Pedalo geniessen. Einfach ein Boot mieten, auf die Mitte des Sees fahren und ins Wasser springen. Herrlich!

«Wer einen Kater hat, soll sich dem Heisshunger am Morgen bedingungslos hingeben.» Marco Uhlig

Wenn Sie am Wochenende Besuch haben – was zeigen Sie ihm? Wir machen immer eine Rundfahrt mit den Züriseeschiffen – und sollte es mal regnen, gehen wir in die Stadtgärtnerei. Das ist Erholung pur.

Bester Kurzausflug? Am Nachmittag mit der Polybahn hoch zur Polyterrasse und die grandiose Aussicht auf die Stadt geniessen. Danach rüber zum Rechberggarten und zur Winkelwiese. Weiter durchs Oberdorf bis zum Bellevue, über den Sechseläutenplatz zum Opernhaus und zum See. Auf der Seepromenade wieder zurück in Richtung Zentrum und über die Quaibrücke zur Frauenbadi, wo nach 18 Uhr die Barfussbar öffnet. Dort zum Abschluss einen kühlen Drink mit Blick auf Wasserkirche und Altstadt geniessen.

Welches Rezept wird bei Ihnen zu Hause am Wochenende am häufigsten zubereitet? Auf jeden Fall Gin Tonic mit Gurke.

Welche drei Personen würden Sie zu einem Wochenend-Ausflug einladen, und was würden Sie tun? Zürich ist ganz klar meine Heimat, aber meine Familie lebt in Berlin und ist nur sehr selten in der Schweiz. Daher würde ich wahnsinnig gerne wieder einmal mit meiner Mutter oder mit meiner Schwester und ihrem 7-jährigen Sohn durch die Altstadt schlendern und anschliessend fein essen gehen. Ob Bauschänzli oder Lake Side, in Zürich gibt es für alle ein passendes Restaurant.

Nach welchem Abend hatten Sie Ihren übelsten Weekend-Hangover? Das Beste an Hangovers ist, dass man sich nicht gut an sie erinnert.

Vor einem Jahr hat Uhlig dem Barfüsser im Niederdorf neues Leben eingehaucht: Jetzt heisst die Bar Kweer und ist wieder ein Treffpunkt für die queere Community. Foto: Urs Jaudas

Haben Sie einen ultimativen Tipp gegen Kater? Sich dem Heisshunger am Morgen bedingungslos hingeben und ein grosser Schluck Wasser oder Cola, bevor es ins Bett geht. Der Kater entsteht fast immer durch Dehydration und Mineralstoffmangel.

Das schlimmste Wochenende Ihres Lebens? Die Silvesternacht im zweiten Corona-Lockdown war schon ziemlich traurig.

Ihr Hoteltipp für einen Wochenend-Trip? Ich liebe es sehr, mit einem Glas Rosé, feinem lokalem Käse und Brot auf einem Hotelzimmerbalkon mit Blick auf einen See in der Sonne zu sitzen. Am schönsten ist es in Lugano im Hotel Walter au Lac oder im Hotel Alex in Thalwil.

Ihr Veranstaltungstipp fürs kommende Wochenende? Auf dem Kasernenareal gleich beim HB und der Sihlpost findet am 16. und 17. Juni die Zurich Pride statt – der wichtigste und grösste Anlass der queeren Community. Für mich das schönste Fest in Zürich. Alle Menschen sind willkommen, und der Eintritt ist gratis. Es wird ein grosses, buntes Unterhaltungsprogramm mit Konzerten, DJs und Drag-Shows angeboten. Zudem gibts Food-Stände, Bars und sogar eine Hüpfburg für die Familien. Mein Tipp: das Drag-Fest am Fr 16. Juni um 17.40 Uhr auf der Kasernenwiese.

Ein Lesetipp? «Small G – eine Sommeridylle» von Patricia Highsmith.

Ihr persönlicher Filmtipp für ein verregnetes Wochenende? Beide Teile von «Mamma Mia!» schauen – das bringt den Sommer zurück.

Wo ist es samstags oder sonntags am schönsten? In der Seebadi Mythenquai am frühen Morgen. Es ist wie Urlaub.

Ausschlafen oder aufstehen? Senile Bettflucht ist ein ernsthaftes Thema.

Espresso oder Cappuccino? Viel Kaffee in der grossen Tasse.

Trainerhosen oder Jeans? Ich halte es wie Karl Lagerfeld: «Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren», soll er gesagt haben.

Sport oder Entspannung? Wandern: der perfekte Mix aus Bewegung und Entspannung.

On- oder offline? Leider online.

Familienschlauch oder Solotrip? Solotrip zu meiner Mutter nach Berlin.

«Tatort» oder kein «Tatort»? Definitiv «Tatort».

