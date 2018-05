«Das ist auf meinem Mist gewachsen»

Wie leicht fällt es Ihnen, einen Mitarbeiter zu entlassen?

Es ist ein Teil meines Jobs. Wenn ich Sportchef bin, weiss ich: Ich muss entscheiden, wen ich einstelle, aber eben auch, mit wem wir nicht weitermachen.

Können Sie das emotionslos ­abwickeln?

Ja. Weil ich überzeugt bin, richtig zu handeln. Der Prozess bis zur Entscheidung ist hingegen viel schwieriger. Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, eröffne ich den Entscheid in einem ganz normalen Gespräch unter Erwachsenen. Ganz simpel.

Ist es wirklich so simpel?

Ich schaue es so an.

Bei Trainer Giorgio Contini sind Sie zum Entschluss ­gekommen, dass eine weitere Zusammenarbeit keinen Sinn mehr macht …

... genau, und darum gab ich dem Verwaltungsrat des FC St. Gallen eine entsprechende Empfehlung ab. Einen Mitarbeiter mit einem laufenden Vertrag kann ich ja nicht einfach freistellen.

Wie hätten Sie reagiert, wenn der Verwaltungsrat Ihren Antrag abgelehnt hätte?

Dann wäre es mit Contini weitergegangen.

Hätten Sie das nicht als ­Misstrauensvotum aufgefasst?

Überhaupt nicht. Es gab ja auch Argumente, die für Contini sprachen. Aber wir hatten unsere Gründe, die gewichtiger waren.

Sie sagten, Contini sei mit Ihnen nie ganz glücklich gewesen.

Dieses Gefühl entstand über Wochen, ich spürte, dass das Vertrauen nicht vorhanden ist. Aber ich kann das nachvollziehen aus seiner Sicht: Da kommt eine neue Crew, ein neuer Sportchef, der ihm ohne sein Wissen am ersten Arbeitstag gleich einen seiner Mitarbeiter austauscht (den Talent­manager). Und danach habe ich noch zwei, drei Mal beim Staff eingegriffen, den Contini zusammengestellt hatte. Mit solchen Massnahmen werde ich natürlich nicht zum «most popular guy». Als Trainer eines Clubs im Umbruch trägst du einen Rucksack, völlig klar. Es war eine schwierige Konstellation. Und das Ende war vielleicht für alle eine Erlösung.

War es keine Option, mit Contini die Saison zu beenden?

Selbstverständlich. Geeinigt hatten wir uns darauf, uns im Sommer zu trennen. Gleichzeitig befassten wir uns mit dem Ist-Zustand. Wollen wir den Schnitt jetzt machen, weil wir den 3. Platz unbedingt erreichen wollen? Natürlich kann keiner voraussehen, ob wir das schaffen. Aber wenn wir dieses Ziel verfehlen, ohne davor den Trainer gewechselt zu haben, ärgern wir uns ziemlich.

Gaben am Ende weiche ­Faktoren den Ausschlag für die Freistellung?

Das kann man so nennen, ja.

Und wenn St. Gallen unter ihm zehnmal in Folge gewonnen hätte?

Nichts ist wichtiger als das Resultat. Trotzdem: Weiche Faktoren haben für mich ein enormes Gewicht in der Beurteilung.

Das Bild, das viele von Ihnen haben, ist das eines harmoniebedürftigen Menschen. Offensichtlich können Sie aber auch anders sein, sehr gradlinig.

Wenn das nicht wäre, könnte ich den Job nicht machen. Ich bin harmoniebedürftig, habe aber auch noch andere Aspekte, die bis jetzt in der Öffentlichkeit vielleicht nicht zum Vorschein kamen. Aber es ist alles gut, das passt wunderbar zu mir. Mich hat keiner ­gezwungen, Sportchef zu werden. Ich mache das freiwillig. Weil ich darin eine spannende Aufgabe sehe. Und ich glaube, dass ich in schwierigen Momenten die Ruhe bewahre.

Kann sich St. Gallen die ­Entlassung eines Trainers, der einen gut dotierten Vertrag bis 2019 besitzt, überhaupt leisten?

Grundsätzlich kann es sich kein Unternehmen leisten, Leute auf der Payroll zu haben, die nicht arbeiten. Aber im Gesamtkontext stellt sich die Frage: Wird es am Ende teurer, wenn man alle An­gestellten behält, obwohl es nicht mehr funktioniert? Ich wusste, dass es einschneidende Veränderungen geben würde und dass ich vor allem auch die Verantwortung dafür tragen muss. Nur war es auch ein Reiz, einzusteigen, weil ich sehe, dass ich inhaltlich und personell etwas bewegen kann. Ich will meine Handschrift hinterlassen.

Mit Boro Kuzmanovic wurde ein Interimstrainer verpflichtet, der ab Sommer Assistenzcoach wird. Das ist ein unübliches Vorgehen: Der Cheftrainer kann seinen Assistenten nicht selber auswählen.

Das ist auf meinem Mist gewachsen. Aber es hat einen einfachen Grund: Wir können es uns nicht leisten, einen Trainer zu holen, der seine eigene Crew mitbringt, weil das im Fall einer Entlassung ungemein teuer wird.

Die alte Führung sicherte Contini und einigen anderen Angestellten sehr hohe Löhne zu. Sind Sie eigentlich erschrocken, als Sie die Liste erstmals sahen?

Ich war erstaunt. Aber ich sage Ihnen: Das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird stimmen.

Sie können aber nicht wissen, ob Kuzmanovic zum neuen Trainer passt.

Doch.

Wieso?

Weil ich Kuzmanovic kenne. Und weil ich einen Trainer suche, der bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss.

Was muss er mitbringen, um zum Club und letztlich auch zu Ihnen zu passen?

Es geht nicht um mich.

Nicht nur, aber auch.

Nein, es geht um die Kultur, die beim FC St. Gallen gelebt werden soll. Die soll geprägt sein von Transparenz, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Bodenständigkeit und ­Dynamik. Und was die Sache mit der Kultur im Verein angeht, ­werde ich keine Kompromisse eingehen. Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Der Trainer bei uns muss eine hohe Sozialkompetenz und ­Empathie haben, er muss kommunikativ gut sein, aber auch bodenständig.

Das heisst?

Er soll nicht meinen, der Grösste, Beste und Schönste zu sein, er soll ganz einfach normal sein. Das ist etwas, das mir sehr wichtig ist: Normalität. Im globalen Vergleich sind wir vielleicht so gross wie eine Kleinbäckerei. Also dürfen wir uns nicht abschotten mit Trainings unter Ausschluss der Öffentlichkeit, nein, wir müssen die Nähe suchen, zu den Leuten gehen, zu den Vereinen in der Region und greifbar sein.

Wir gehen davon aus, dass Sie haargenau wissen, was für einen Trainer Sie wollen.

Sicher. Aber Gedanken habe ich mir nicht erst seit der Trennung von Giorgio Contini gemacht, wer allenfalls einmal infrage kommen könnte. Ich suche eine starke ­Persönlichkeit mit klaren Ideen, nicht einen Trainer, den ich an der Hand nehmen muss.

Nehmen Sie nicht Einfluss auf seine Arbeit?

Ich gebe meinen Senf dazu, ich sage, was ich sehe. Ich traue mir zu, ein Spiel zu analysieren, aber Einfluss nehmen? Nein, ich ­würde ihm nie vorschreiben, was er zu tun hat.

St. Gallen ist einer von sieben Clubs, die seit Anfang 2018 den Trainer entlassen haben. Was sagt Ihnen das?

Dass bald eine Saison endet, in der viele Mannschaften gegen den Abstieg kämpften und immer noch kämpfen. Die Fülle an Entlassungen zeigt, dass einige Vereine in eine schwierige Situation gerieten, in der die Frage war: Wie geht es weiter?

Wie werten Sie diese ­Entwicklung?

Hinter jeder Trainerentlassung steckt eine eigene Geschichte. ­Darum würde ich nicht sagen, dass es sich um einen Trend oder ein Muster handelt. Es ist eine ­Momentaufnahme, die man aber durchaus kritisch beleuchten darf.

Und wer wird nun neuer Trainer in St. Gallen?

(lacht) Sie erwischen mich nicht. Bis Mitte Mai wollen wir ihn ­vorstellen.

St. Gallen Der FC St. Gallen hat fast die Hälfte seiner Spiele ver­loren, allein fünf seiner letzten sechs. Er hat auch ein negatives Torverhältnis. Und trotzdem bieten sich ihm noch alle Chancen, Dritter zu werden und sich direkt für die Europa League zu qualifizieren. «Wenn wir das schaffen, ist das ein perfekter Abschluss der Meisterschaft», sagt Alain Sutter, der dafür gesorgt hat, dass Trainer Giorgio Contini vor zwölf Tagen freigestellt wurde.

Seit Januar ist Sutter Sportchef eines Vereins, der einen kompletten Umbruch hinter sich hat. Matthias Hüppi ist nun der Präsident, der mit viel Energie vorneweg geht und den Sutter als «Lottosechser» für St. Gallen bezeichnet. «Es gibt keinen besseren Botschafter für den Club als ihn», sagt der 50-Jährige.

(SonntagsZeitung)