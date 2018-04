Frühling macht high

Menschen, die am Äquator leben, haben zumindest in einer Hinsicht grosses Pech: Frühlingsgefühle kennen sie nur vom Hörensagen. Wenn die wüssten, welch unvergleichlichen Sinnesrausch sie verpassen! Von einem Tag auf den anderen all diese frischen Düfte draussen, die erste Wärme, die Sonne, die saftigen Farben und endlich wieder etwas nackte Haut fürs Auge – ach, was will man mehr? Auf unser Gemüt macht der Frühling mächtig Eindruck. Wir sind derart aufgekratzt, dass alles möglich scheint. Plötzlich bietet das Leben wieder Chancen, alle sind irgendwie grundlos positiv, viele präsentieren sich auf Facebook mit neuem Profilbild, man flirtet mir nichts dir nichts an der Bushaltestelle und ist prinzipiell zuversichtlich, dass man sich jetzt endlich verliebt. Frei nach dem Credo: Was die Natur kann, kann ich auch.

Mit Testosteron haben die Gefühle nichts am Hut



Aber ist an so viel Wonne und Wallung wirklich der Frühling schuld? Oder gefällt uns bloss die Vorstellung, dass es eine Saison für Gefühle gibt? Die Forschung führt unser Frühlingserwachen zum Teil auf hormonelle Veränderungen im Körper zurück. Die Rückkehr des Lichts ist dabei der entscheidende Faktor. Je länger die Tage werden, desto weniger Melatonin, auch Schlafhormon genannt, schüttet unser Körper aus. Gleichzeitig steigt dank mehr Sonnenlicht das Glückshormon Serotonin, genauso wie die Produktion von Dopamin und Ad­renalin, die für Antrieb sorgen. Schon deshalb fühlen wir uns im Frühling wieder beschwingter, ja lebendiger. Und neigen gern auch mal zu Übermut.

Allerdings sollte nach einem tollkühnen Flirtversuch niemand behaupten: Ich kann nichts dafür, das ist das Testosteron! Mit Sexualhormonen haben Frühlingsgefühle nämlich nichts am Hut – zu diesem Schluss zumindest kommt das Gros der Wissenschaftler. Zwar schwankt der Testosteronspiegel beim Mann saisonal und erreicht seinen Höhepunkt Anfang Sommer; bisher konnte jedoch nicht nachgewiesen werden, dass sich ein höherer Testosterongehalt im Blut auf die sexuelle Aktivität auswirkt. Bei Frauen ist die Sachlage noch eindeutiger: Ihre Sexualhormone schwanken im Monatszyklus.

Die einen Bein, die anderen ihre Bizepse



Ist es also ein Mythos, dass der Frühling spitz macht? Nein, sagt die Zürcher Sexologin und Psychotherapeutin Dania Schiftan. «Dank des Frühlings gibt es in unseren Breitengraden wenigstens einmal im Jahr einen Flirtkick!» Der funktioniert so: Bei schönem Wetter drängt es uns nach draussen, in die ideale Flirtzone, so Schiftan, wo wir wieder unsere Reize zur Schau tragen: die einen Bein und Décolleté, die anderen ihre Bizepse. Es sei relativ einfach, optischen Verlockungen zu erliegen. Wenn dann auch noch die Vögel zwitschern und die Blumen duften, laufe das erotisch-romantische Kopfkino von selbst ab.

«Die Entspannung an der Sonne kann ausserdem einen Erregungsreflex auslösen, der das Frühlingsknistern verstärkt», sagt Schiftan. Das merken auch die Datingportale. Parship zum Beispiel verzeichnet an Feiertagen wie etwa dem Osterwochenende einen deutlichen Anstieg sowohl an Registrierungen wie an Nachrichten zwischen den Mitgliedern.

Für Dania Schiftan ist es deshalb «Hans was Heiri, ob Frühlingsgefühle wissenschaftlich belegt werden können. Viel wichtiger ist die Tatsache, dass die meisten sie offenbar empfinden.» Die Psychotherapeutin stellt in ihrem Be­rufsalltag jedenfalls fest, dass der Frühling zu Veränderungsprozessen animiert. Nach dem Motto: Draussen tut sich was, also sollte auch ich mich bewegen. Dank des Hormonschubs raffen wir uns eher auf, während im Winter die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir uns mit Defiziten abfinden. Was nicht heisst, dass unausgelebte Bedürfnisse sich im Frühling in Luft auflösen. «Es ist aber so, dass jene, die zu mir in die Praxis kommen, dann motivierter sind, unbefrie­digende Situationen anzugehen», sagt Schiftan. «Viele nehmen sich das zwar schon Anfang Jahr vor, den Mut dazu finden sie jedoch erst, wenn sich im Frühling das Gefühl des allgemeinen Aufbruchs einstellt.»

Sollte die Sache mit den Frühlingsgefühlen tatsächlich nur eine Einbildung sein, wirksam ist sie allemal. Und grossartig sowieso. (SonntagsZeitung)