Atemschutzmasken kosten jetzt doppelt so viel

Seit das Coronavirus um sich greift, werden Atemschutzmasken zunehmend zu einem raren Gut. Nicht nur in Apotheken, auch in den Onlineshops wie Galaxus gibt es keine oder kaum noch Schutzmasken zu kaufen. «Aufgrund der hohen Nachfrage kommt es aktuell zu Lieferengpässen bei Atemschutzmasken», heisst es auf der Website von Galaxus.

«Die Masken waren bei uns zwei Tage vor dem ersten bestätigten Fall in der Schweiz ausverkauft», sagt Alex Hämmerli vom Onlinehändler. Dabei war das Sortiment mit 15 verschiedenen Masken sowie drei unterschiedlichen Hygienemasken nicht klein. Aufgrund der hohen Nachfrage seien sie schwierig zu beschaffen.

Bis vor kurzem seien in den europäischen Lagern trotz Coronavirus-Epidemie noch genug Produkte verfügbar gewesen, heisst es bei Galaxus. «Dank früher Direktbestellungen aus Fernost konnten auch wir unsere Warenlager noch rechtzeitig füllen.» So konnte sich der Schweizer Onlinehändler auch eine Lieferung von mehreren Tausend Paketen mit je fünfzig Masken sichern. Diese sollen voraussichtlich in der ersten Märzwoche im Shop erhältlich sein.

Auch Desinfektionsmittel und Fieberthermometer betroffen

Jedoch zum doppelten Preis: «Wegen der markant gestiegenen Einkaufspreise werden die Masken teurer sein als vor dem Ausbruch der Coronavirus-Epidemie», sagt Hämmerli. Die Hersteller und Zwischenhändler hätten die Preise mehr als verdoppelt. Und da die Einkaufspreise höher sind, zahlt auch der Kunde drauf. Bei Galaxus habe man die Margen allerdings nicht erhöht, man profitiere nicht von der Hysterie. Über welche Hersteller Galaxus seine Ware bezieht, gibt das Unternehmen aus Wettbewerbsgründen nicht preis.

Derzeit ist noch ein lieferbarer Typ Atemschutzmaske zum Preis von 6.95 Franken auf der Internetseite von Galaxus aufgeführt – Lieferzeit vier bis sechs Wochen. Auch Desinfektionsmittel sind von Lieferengpässen und Preiserhöhungen betroffen. Anders als die Schutzmasken sind diese jedoch noch erhältlich oder konnten aufgestockt werden. Sehr gefragt sind auch Fieberthermometer. «Wir haben nicht mehr viele vorrätig», sagt Hämmerli.

Auf anderen Onlineplattformen wie Tutti.ch versuchen private Anbieter, Profit aus der Notlage zu schlagen. Atemschutzmasken vom Hersteller 3M werden dort teils zwischen 89 bis 500 Franken pro Packung à zehn Stück angeboten – bei anderen Detailhändlern liegt der Preis für dasselbe Produkt bei 20 bis 30 Franken.

Bei Amazon sind ähnliche Auswüchse zu beobachten. Der Internethändler hat in den vergangenen Wochen nach eigenen Angaben Tausende Angebote wegen Preistreiberei gelöscht. Dass Amazon dieses Verhalten der Händler nicht duldet, liegt an der Fair-­Pricing-Regel. Sie schreibt vor, dass Drittanbieter keine Notlagen ­ausnützen dürfen, um sich zu ­bereichern.



