Bald ist Schluss mit dem Telefonterror

Nicht nur die steigenden Prämien machen den Kunden zu schaffen. Ein Dauerärgernis sind die häufigen Anrufe aus Callcentern, die zu einem Wechsel der Krankenkasse anregen wollen. Manchmal locken sie mit einem Wettbewerb, ein andermal mit einer Umfrage. Das Ziel ist die Vermittlung eines Termins mit einem Krankenkassenberater.

So versuchen Makler und Vermittler im Auftrag der Versicherer, neue Kunden zu gewinnen. Manche Vermittler beauftragen Callcenter im Ausland, die dann per Computer wahllos Telefonnummern in der Schweiz anrufen, bis jemand abnimmt. Damit soll bald Schluss sein.

Die Krankenkassenverbände Curafutura und Santésuisse sollen am Freitag eine Branchenvereinbarung unterzeichnet haben, wie Krankenkassenvertreter berichten. Sie soll «die Qualität der Beratung» verbessern und «die Entschädigung an die Vermittler in der Kundenwerbung» regeln.

Die Versicherer verpflichten sich in der Vereinbarung, auf «telefonische Kaltakquise» durch eigene Mitarbeitende oder externe Partner zu verzichten – gemeint sind damit die nervigen Telefonüberfälle. Der Trick mit dem Vortäuschen einer Meinungsumfrage soll verboten werden, suggestive oder aggressive Verkaufstechniken werden geächtet.

Von den Top Ten der Kassen fehlen nur drei

Die Versicherer lassen sich jedoch Zeit: Die Vereinbarung soll ab 1. Februar 2021 gültig sein. Die beteiligten Krankenkassen streben dabei an, die Vereinbarung vom Bundesrat für alle Versicherer verbindlich zu erklären.

Das Abkommen will auch die Provisionen für die Vermittler beschränken. Für einen Neuabschluss in der Grundversicherung dürfen sie noch maximal 70 Franken Provision kassieren. Bei den Zusatzversicherungen dürfen es nicht mehr als zwölf Monatsraten sein. Verstösse gegen die Vereinbarung können mit Bussen bis zu 100 000 Franken in der Grundversicherung und bis zu 500 000 Franken in der Zusatzversicherung sanktioniert werden.

Vertreter von Curafutura und Santésuisse waren gestern für Stellungnahmen nicht erreichbar. Gemäss Informationen aus Kassenkreisen gehören die Versicherer Assura, Concordia, CSS, Groupe Mutuel, Helsana, Swica und Visana zu den Erstunterzeichnern.

Damit sind sieben der zehn grössten Kassen bereits beim Start dabei. Von den Top Ten fehlen noch die Krankenkassen Atupri, KPT und Sanitas. Der politische Druck auf die Branche ist allerdings gross. Wenn sie nicht vorwärtsmacht, kommen gesetzliche Vorschriften, wie die parlamentarischen Beratungen klargemacht haben.

Der Wettbewerb um Kunden verringert sich nicht

Wenn sich alle Versicherer an die Vereinbarung halten, verschwinden mit den lästigen Telefonanrufen und den überrissenen Provisionen zwei grosse Ärgernisse für die Konsumenten. Aber zum Abbau der stetig steigenden Kosten und Prämien wird die Branchenvereinbarung kaum beitragen.

Der Wettbewerb um Kunden verringert sich dadurch nicht. Die Kundenanwerbung wird tendenziell sogar teurer, wenn sie zum Beispiel von fest angestelltem Personal betrieben werden muss.

Davor warnt etwa der Gesundheitsexperte Felix Schneuwly vom Vergleichsdienst Comparis: «Der Vertrieb wird bloss auf andere Kanäle mit anderen Vergütungssystemen verlagert und unter dem Strich wohl mehr kosten.»



