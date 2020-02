Beamte sollen im Zug nach Brüssel reisen

Bern Kaum im Amt und schon in eine Kontroverse verstrickt: Der neue Armeechef Thomas Süssli war im Januar in Brüssel an einem Nato-Treffen. Die Reise absolvierte er mit dem Flugzeug. Doch der Bund empfiehlt seinen Angestellten neuerdings, auf Dienstreisen nach Brüssel den Zug zu nehmen. Dies geht aus einem Merkblatt hervor. Auch nach Rom und Salzburg sollen die Angestellten der Bundesverwaltung jetzt per Bahn reisen. Bisher durften sie bei den drei Destinationen zwischen Zug und Flugzeug wählen.

Die Neueinstufung von Brüssel ist brisant. In keine andere ausländische Stadt reisen mehr Bundesangestellte. Dort befindet sich nicht nur das Nato-Hauptquartier, sondern auch die Zentrale der Europäischen Union. In den Jahren 2017 und 2018 reisten Mitarbeitende des Bundes insgesamt fast 3400-mal nach Brüssel. Die grosse Mehrheit nahm das Flugzeug. Der Zug wurde lediglich in 224 Fällen benutzt. Dies zeigt eine Auswertung der Bundesreisezentrale. Die Daten des letzten Jahres liegen noch nicht vor.

Die Armee verteidigt die Flugreise ihres Chefs denn auch: «Die Reisedauer mit der Bahn von sieben Stunden pro Weg wäre in keinem Verhältnis zur Verweildauer von knapp 24 Stunden in Brüssel gestanden», heisst es zur Begründung. Doch die Reisezeit mit dem Flugzeug in die belgische Hauptstadt dauert gemäss Merkblatt auch fünfeinhalb Stunden. Die Ersparnis beträgt also nur anderthalb Stunden.

Trotzdem überrascht die neue Empfehlung für Brüssel. Eigentlich hat der Bundesrat im Klimapaket für die Verwaltung die Grenze so definiert, dass bei einer Reisezeit von unter sechs Stunden mit dem Zug gereist werden muss. Brüssel liegt darüber. «Die Reisezeit weicht nur gering von den sechs Stunden ab», heisst es zur Rechtfertigung aus dem Bundesamt für Energie. Zudem sei die abweichende Empfehlung auch auf die CO2-Einsparung abgestimmt. Die Bahnfahrt nach Brüssel belastet die Umwelt mit 30 Kilo CO2, beim Flug sind es 250 Kilo. Bis Mitte Jahr wird eine Liste vorliegen, welche für die Bundesverwaltung verbindlich regelt, bei welchen Destinationen der Zug oder das Flugzeug benutzt wird. Das Merkblatt dient als Grundlage.

Parlamentarier fordern den Zug bei Reisen bis acht Stunden

Der Druck ist gross, dass im Falle von Brüssel die Zugfahrt definitiv zur Norm wird. Denn auch das Parlament ist am Thema dran. Der grüne Nationalrat Michael Töngi verlangt eine 8-Stunden-Grenze – nicht nur für Verwaltungsangestellte, sondern auch für Auslandreisen von Parlamentariern. Diesen Freitag hat das Büro des Ständerats im Fall der Parlamentarierreisen dem Ansinnen Folge geleistet. Nun muss eine Vorlage ausgearbeitet werden.

«Alle müssen einen Beitrag leisten, damit weniger geflogen wird», sagt Töngi. Für ihn sind Zugreisen nach Brüssel zumutbar. «Auch Kaderpersonal kann im Zug arbeiten und die Zeit nutzen.» Brüssel sei ein gutes Beispiel, dass es neben klaren Vorgaben auch eine Verbesserung des Angebots brauche. Wer heute mit der Bahn von der Schweiz aus in die belgische Hauptstadt gelangen will, muss über Paris oder Köln fahren und mehrmals umsteigen. Töngi fordert eine Direktverbindung oder eine, bei der nur einmal umgestiegen werden muss. «Das würde die Reisezeit nochmals verkürzen.»

Trotzdem ist die Angelegenheit umstritten. «Ein Flug nach Brüssel muss für Beamte drinliegen», sagt SVP-Nationalrat Walter Wobmann. Das sei eine Frage des gesunden Menschenverstands. Wegen der Klimahysterie gehe es nur noch darum, die verrückteste Idee zu haben. «Am Schluss wird noch verlangt, dass man mit dem Zug nach Peking reist.»



