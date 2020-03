Der Doktor im Netz

Dass Apps etwa bei der Gewichtskontrolle oder beim Rauchstopp helfen können, leuchtet ein. Allerdings ist bei vielen der digitalen Helferlein nicht erwiesen, dass sie auch wirklich etwas nützen. So warnte etwa die britische Ärztezeitung «BMJ» davor, sich bei der Früherkennung von Hautkrebs auf automatisierte Apps zu verlassen, da die Trefferquote sehr schlecht sei. Selbst das «CE»-Zeichen, wenn die App als Medizinprodukt zugelassen ist, biete keine Gewähr, dass sie ihren Zweck wirklich erfülle.

Ein zweites Problem solcher Gesundheitsapps ist der Datenschutz. «Das Teilen von Benutzerdaten ist Routine, aber alles andere als transparent», bemängelten Forscher, die zwei Dutzend populäre Apps für Laien oder Mediziner überprüft haben. Die Betreiber von 19 Apps gaben Daten weiter. Drittfirmen erfuhren dadurch nicht nur das Alter, Geschlecht und den ungefähren Wohnort des Nutzers, sondern auch welche Hobbys er pflegt, welche Medikamente er einnimmt und an welchen Krankheiten er leidet. Zu den Empfängern dieser Informationen zählte unter anderem auch Facebook.

Selbst wenn die Entwickler versichern, dass ihre App keine Informationen weitergebe, sei dies keine Garantie für Datensicherheit, bemängelten die Tester im «BMJ». Anwender sollten sich deshalb so weit als möglich vergewissern, was mit ihren Daten geschieht, die sie einer App anvertrauen. Um einzuschätzen, wie seriös eine App ist, gibt es Tipps von der Krebsliga Schweiz (www.krebsliga.ch) oder die Checkliste des deutschen «Aktionsbündnis Patientensicherheit» (www.aps-ev.de/app-checklist).

Gesundheits-Apps für jede Krankheit

Wer etwa an Bauchschmerzen leidet, kann «Ada» fragen. Laut Hersteller hat «Ada» bereits 15 Millionen Mal Auskunft gegeben. Bei der App müssen zuerst ein paar persönliche Fragen beantwortet werden: Hat der Urin eine ungewöhnlich dunkle Farbe? Hat der Patient Schulterschmerzen? Hat er sich übergeben müssen? Am Ende liefert die App, die ständig dazu lernt, eine Verdachtsdiagnose: «Cholezystitis», also Gallenblasenentzündung. Und: «Notaufnahme aufsuchen», rät die App in diesem Fall. Für iOS und Android.

Der Online-Hautarzt «AppDoc» antwortet innerhalb weniger Stunden. Dahinter stehen keine Computer, sondern gestandene Hautärzte. Der Nutzer fotografiert sein Hautproblem aus verschiedenen Perspektiven, macht noch ein paar Angaben, etwa ob der Hautausschlag juckt und zahlt umgerechnet etwa 27 Franken – und erspart sich laut den Entwicklern in achtzig Prozent der Fälle einen Besuch beim Arzt. Anfragen können anonym gestellt werden. Für Android und iOS.

Welche Medikamente dürfen während der Schwangerschaft auf keinen Fall eingenommen werden, welche sind unbedenklich? «Embryotox» gibt dazu Auskunft. Die App ist primär für Ärzte gedacht und enthält deshalb viele Fachbegriffe. Die wichtigsten Botschaften verstehen aber auch Laien. Gratis für iOS und Android.

«MyViavac» hilft, die Impfungen à jour zu halten. Wer auf Reisen ist und seinen Impfausweis nicht dabei hat, kann im Notfall dort nachsehen, wann er zuletzt geimpft wurde. Ausserdem erinnert die App daran, wenn Impfungen aufgefrischt werden sollten. Gratis für iOS und Android.

Wer mit dem Rauchen aufhören will, könnte die «Smoke-Free-App» probieren. «EasyQuit» unterstützt beim Alkoholverzicht. Und «Quitzilla» hilft, alle möglichen guten Vorsätze umzusetzen, von weniger Süsses essen bis zu weniger am Computer spielen. Basisversionen gratis für iOS und Android.

Vier einfache Sehtests bietet die «LooC» App (gratis für iOS). Bei Makulaerkrankungen hilft die «Makula-App» (gratis für iOS und Android), um das Sehvermögen regelmässig zu überprüfen und die Behandlung zu dokumentieren. Mit «Peek Acuity» lässt sich die Sehschärfe grob untersuchen. Die App wurde vor allem für ärmere Länder entwickelt, um Menschen mit Sehschwäche zu erkennen (gratis für Android).

«HearWHO» hat einen Screeningtest für das Hörvermögen entwickelt. Gratis für Android und iOS.

Wer an Kopfschmerzen oder Migräne leidet, kann mit der «Migräne App» der Schmerzklinik Kiel oder mit «M-sense» die Schmerztage und die Medikamenteneinnahme eventuell reduzieren. Die «Migräne App» und die Basisversion von «M-sense» sind gratis für Android und iOS.

Bei Rückenschmerzen kann der «Compassana Coach» Tipps geben und helfen. «Mineo» bietet strukturierte Übungen fürs Rückentraining.

Geprüfte Apps für Menschen mit Diabetes sind auf der Webseite der Informations- und Bewertungsplattform für Gesundheits-Apps «Appcheck» zu finden (appcheck.de). Die Plattform führt auch verschiedene Apps auf, die bei Lungenerkrankungen wie COPD, Asthma oder Schlafapnoe nützlich sein können.

Achtsamkeit kann bei verschiedensten Beschwerden helfen. Die App «7Mind» führt in die Grundlagen ein. Auch mit «Headspace» kann man das Meditieren erlernen.

«BodyFast» unterstützt den User beim Intervallfasten, und «Feastr» liefert gesunde Rezepte zum Abnehmen inklusive Einkaufslisten. Basisversionen für iOS und Android gratis.



