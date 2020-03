Notfalldienst im Zeichen des Coronavirus

Kein Tag wie jeder andere: Am ersten Arbeitstag nach meinen Skiferien von null auf hundert – Notfalldienst in der Hausarztpraxis. Was erwartet mich heute? Wie viele Patienten mit Verdacht auf eine Infektion mit dem neuen Corona-virus werden kommen? Wie schwer sind die Symptome? Bleibt noch genügend Zeit für ganz normale Notfälle?

Es geht sofort los mit den ersten Anrufen. Im schönen Oberwallis war ich dem Virus in Italien und im bereits mitbetroffenen Tessin schon sehr nahe gewesen. Jetzt bin ich mittendrin. Das Telefon klingelt praktisch ununterbrochen. Unsere Praxisassistentinnen müssen ständig die gleichen Fragen stellen, um eine gute Triage zwischen ängstlichen Patientinnen und Patienten, Erkrankten mit typischen Symptomen und Menschen mit Kontakt zu positiv Getesteten zu machen. Das ist ermüdend, braucht viel Wissen und Fingerspitzengefühl – und das alles unter einem enormen Zeitdruck.

Innert weniger Tage steht unser Dispositiv: Ein automatischer Spender für Hände-Desinfektionsmittel ist beim Eingang installiert. Niemand muss hier eine herumstehende Flasche berühren oder irgendwelche Hebel nach unten drücken, die dadurch auch kontaminiert sein könnten. Jede und jeder mit Erkältungs- und Grippe-Symptomen bekommt sofort eine Schutzmaske und geht direkt ins Untersuchungszimmer.

«Das Wartezimmer wird nach jedem Patienten vollständig gereinigt. Ebenso das WC.»

Wartezeiten können wir meistens vermeiden, weil diese Patienten nur auf telefonische Voranmeldung in die Praxis kommen dürfen. Zudem sehen wir sie wenn möglich gegen Schluss der Sprechstunde oder in der verkürzten Mittagspause. Sind trotzdem zwei Patienten mit Corona- oder Grippe-Verdacht zur gleichen Zeit in der Praxis, haben wir ein abgetrenntes Wartezimmer eingerichtet, in das nur Patienten mit Verdacht auf virale Infektionen kommen. Sowohl das Untersuchungszimmer als auch dieses kleine Wartezimmer werden nach jedem Patienten vollständig gereinigt. Ebenso das separate WC. Ein enormer Effort.

Unser Team trägt den ganzen Tag chirurgische Schutzmasken. Besteht Verdacht auf eine Corona-Infektion mit Halsweh, Husten und Fieber, nähern wir uns dem Patienten oder der Patientin nur, wenn wir mit Spezialmasken, Schutzhandschuhen und Schutzbrillen geschützt sind. Hochgradige Verdachts-fälle mit schweren Symptomen weisen wir direkt ans nächste Spital weiter.

Unsere Patientinnen und Patienten haben alle Umstellungen in den Abläufen der Praxis geduldig und wohlwollend aufgenommen. Sie fühlen sich sicher bei uns. Teilweise stellen sie Fragen, die mir zeigen, dass sie den Ernst der Lage erkannt haben. Am Desk halten sie mehr als zwei Meter Abstand ein, ohne dass man darauf hinweisen muss. Beruhigend wirkt sicher auch, dass wir nur sehr selektiv auf das neue Coronavirus testen und so den Zustrom streng limitieren.

Wir lassen uns nicht unter Druck setzen, wenn ein Arbeitgeber seine Mitarbeitenden zu uns schicken möchten, obwohl diese gar keine Symptome haben. Ein Beispiel: Ein Mitarbeiter einer grossen Bank ist positiv getestet worden. Jetzt müssen nicht automatisch alle Mitglieder aus dem anderen Haustrakt zum Corona-Test, die gar keinen Kontakt zum betreffenden Mitarbeiter gehabt haben und auch nicht an den typischen Symptomen leiden. Die Coronaviren-Tests sind nicht in beliebig grosser Menge verfügbar. Sie werden dringend für Risikopatientinnen und -patienten gebraucht, die an ernsten Beschwerden leiden. Oder für Patienten, die einen direkten Kontakt mit einem positiv Getesteten hatten.

«Das «Ärztefon» fängt die erste Welle von Ratsuchenden rund um das Coronavirus ab.»

Die am Telefon direkt Betreuten können wir schon gar nicht mehr zählen. Seit rund zwei Wochen dürfen nun auch Hausärztinnen und Hausärzte bei richtiger Indikation gemäss Bundesamt für Gesundheit und der Gesundheitsdirektion Zürich Coronaviren-Tests durchführen. Wir haben in dieser Zeit 16 solcher Rachen- und Nasenabstriche gemacht. 13 waren negativ, bei drei Tests steht das Resultat noch aus. Was aber passiert, wenn sich jemand aus unserem Team trotz aller Vorsichtsmassnahmen mit dem Coronavirus infiziert? Wie reagieren die Patientinnen und Patienten?

Es ist sicher richtig, wenn man nur dann in eine Arztpraxis oder eine Apotheke geht, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Denn dort ist ohne Zweifel die Gefahr für eine Ansteckung erhöht. Das liegt in der Natur der Sache. Kein Wunder boomen die Online-Apotheken. 2019 steigerte etwa die Zur-Rose-Gruppe den Umsatz in der Schweiz um 5,2 Prozent auf 554 Millionen Franken. Dieses Jahr dürfte der Zuwachs deutlich höher werden.

Im Kanton Zürich gibt es seit Januar 2018 das «Ärztefon» unter der Gratisnummer 0800 33 66 55. Diese Anlaufstelle hat vom Kanton Zürich den Auftrag erhalten, bei nicht lebensbedrohlichen, medizinische Notfällen rund um die Uhr für die Bevölkerung zur Verfügung zu stehen. Das erklärte Ziel: die Notaufnahmen der Spitäler zu entlastet und damit auch die Kosten zu senken.

Die Fachleute im Callcenter führen eine medizinische Triage durch. Falls nötig, schicken sie die Patientinnen und Patienten zum diensthabenden Hausarzt. Dieser gut funktionierende Dienst ist nun doppelt wertvoll. Das «Ärztefon» fängt die erste Welle von Ratsuchenden rund um das Coronavirus ab. Der Dienst ist momentan jedoch oft überlastet, obwohl die Verantwortlichen sich fortlaufend darum bemühen, gut ausgebildete medizinische Fachpersonen neu anzustellen.

«Wie ist es möglich, dass es noch Arbeitgeber gibt, die bereits nach einer kurzen Absenz ein ärztliches Zeugnis verlangen?»

Das «Ärztefon» führt eine Liste von Praxen im Kanton Zürich, die fähig sind, pro Tag eine gewisse Anzahl von Corona-Tests durchzuführen. Wir gehören nicht dazu, weil wir bezüglich unserer Räumlichkeiten eingeschränkt sind. Für einen Container vor dem Haus wie beim Stadtspital Waid und Triemli in Zürich besteht kein Platz. Die Sicherheit und Gesundheit aller unserer Patientinnen und Patienten steht im Mittelpunkt. Und unsere natürlich auch.

Ein Punkt nervt dennoch: Wie ist es möglich, dass es auch in Zeiten des Coronavirus noch Arbeitgeber gibt, die bereits nach einer kurzen Absenz vom Arbeitsplatz ein ärztliches Zeugnis verlangen? Ist diesen «Kontrollfreaks» nicht bewusst, wie sie das Gesundheitssystem in der aktuell schwierigen Lage belasten und welche Kosten sie damit generieren? Die Patienten ohne Hausarzt rennen natürlich geradewegs zum Notfalldienstarzt oder ins Spital, weil sie keine andere Anlaufstelle haben.

Bis jetzt hat es leider zu wenig genützt, dass der Bundesrat die Arbeitgeber aufgerufen hat, wegen der Corona-Pandemie kulant zu sein. Momentan ist erst nach fünf Tagen eine Bescheinigung vom Arzt notwendig. Solche Forderungen torpedieren die Bemühungen des Bundes, dass man unbedingt zu Hause bleiben soll, wenn man Halsschmerzen, Husten und Fieber hat. So kam es bis zum Lockdown vom 16. März ab und zu vor, dass Patienten im Gespräch ganz nebenbei sagten, dass es ihnen jetzt schon wieder viel besser gehe und dass sie eigentlich nur hier seien, weil sie ein Arztzeugnis für den Chef brauchen würden. Dies gaben sie natürlich erst zu, nachdem ich in ihrem Blut die Entzündungswerte gemessen und für gut oder nur wenig erhöht befunden hatte.

Das Solidaritätsprinzip spielt leider noch zu wenig. Vor allem die Jungen wehren sich gegen jegliche Einschränkungen durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Sie wollen Freunde treffen, wie wenn es das Coronavirus nicht geben würde. Sie sind ja auch nicht gefährdet, weil die Infektion bei Kindern und Erwachsenen bis 65 Jahren meistens milde verläuft. Die Jungen sollten mehr an ihre Mitmenschen denken. Wer seine Eltern und Grosseltern über 65 Jahren mit oder ohne Grunderkrankungen wie Herzschwäche, chronische obstruktive Bronchitis, Diabetes oder Krebs liebt, der muss die Empfehlungen des BAG ernst nehmen und umsetzen. Das gilt übrigens auch für die normale Grippe. Deshalb: Bleiben Sie besser zu Hause und machen Sie, wenn immer möglich, Homeoffice.

Bis wir einen Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden haben, dürften noch Monate vergehen. In der Zwischenzeit werden die Tage länger und freundlicher. Es besteht immer noch die Hoffnung, dass das Virus warme Temperaturen mit viel UV-Strahlung genauso wenig mag, wie das die Grippe-Viren tun. In den Spitälern gingen deswegen in den letzten drei Jahren die Grippe-Fälle jeweils Ende April auf praktisch Null zurück. Es ist zu hoffen, dass dies beim Coronavirus zumindest ähnlich sein wird.



