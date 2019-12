Betrüger ködern verzweifelte Tierhalter

Zum zweiten Mal jährte sich gestern der Tag, der Heinz Stegers Welt aus den Angeln hob: Am 28. Dezember 2017 sah er Illuq zum letzten Mal. Die Foxterrier-Hündin kehrte nach einer organisierten Jagd in Pfyn nicht zu ihrem Herrchen zurück. Mitten auf einem Feld sendete das Ortungsgerät, das sie auf sich trug, ein letztes Mal. Seither ist sie spurlos verschwunden.

Die Suche nach dem Hund, der ihm nie von der Seite wich, prägt seit zwei Jahren das Leben des 58-Jährigen. Als wäre es gestern gewesen, schildert Steger, wie er damals mit zig Freiwilligen die umliegenden Wälder durchkämmte, Futterstellen installierte, Fotofallen anbrachte. Wie ein Bluthund die Fährte von Illuq aufnahm – sie im Dorf aber wieder verlor. Der Mitinhaber einer Haustechnikfirma blieb drei ­Monate der Arbeit fern, verteilte Flyer, schaltete Inserate, übernachtete im Auto und im Wald – alles vergeblich. In den vergangenen zwei Jahren ging Steger unzähligen telefonischen Hinweisen nach, reiste durch die Schweiz, um Sichtungen nachzugehen – und bekam es am Ende sogar mit Kriminellen zu tun.

Vor einigen Monaten erhielt er einen Anruf. Ein Mann behauptete, der Foxterrier sei bei ihm. Er forderte den verzweifelten Hundehalter auf, ihm über eine Kioskfiliale 1000 Franken zu überweisen. Steger bat per SMS wiederholt um ein Bild seiner Hündin, doch dieser Bitte kam der Anrufer nie nach. Stattdessen wiederholte er seine Forderung ein zweites Mal – worauf Heinz Steger den Kontakt abbrach.

Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) warnt vor dieser «perfiden» Masche, bei der vermeintliche Finder angeben, das vermisste Tier mit ins Ausland genommen zu haben. Als Entgelt beispielsweise für Tierarztbesuche verlangen sie hohe Beträge und wollen den gesuchten Vierbeiner erst nach der Überweisung des Geldes herausgeben. Ruft ein solcher «Finder» mit unterdrückter Nummer an, mahnt das Fedpol zur Vorsicht.

Diese Machenschaften sind auch Bernadette Christen, Geschäftsführerin der Schweizerischen Tiermeldezentrale (STMZ), bekannt. 27'000 Meldungen von vermissten oder gefundenen Haustieren sind in diesem Jahr dort eingegangen. Christen weiss, dass es deswegen wiederholt zu Anzeigen bei der Polizei gekommen ist. «Wie viele Halter für die Herausgabe ihres Tieres das Portemonnaie gezückt haben, entzieht sich aber meiner Kenntnis», sagt sie. Besonders grausam gingen zudem andere Anrufer vor, die nicht auf Geld aus seien: Die Gauner teilen dem Tierhalter am Telefon mit, dass sie ihren Liebling entdeckt hätten. Er halte sich gerade auf einem Eisenbahntrassee auf – und gleich fahre ein Zug ein. Der Tierhalter hört am anderen Ende der Leitung das Donnern eines vorbeifahrenden Zuges. Dann bricht die Verbindung ab. «Die Anrufer laben sich in diesen Fällen offenbar am Elend des Tierhalters», sagt Christen.

Weil sich bei der Meldezentrale die Fälle von Tierhaltern häuften, die Opfer von Gaunern geworden sind, liess Christen die Anzeigen auf der Plattform überarbeiten: «Bisher waren die Kontaktdaten der Tierhalter ersichtlich. Heute können sie ihre Meldungen anonymisieren», sagt Christen.

Auch nach zwei Jahren ist Heinz Stegers Inserat bei der STMZ noch aktiv. Er will die Suche nach Illuq nicht aufgeben und ist überzeugt, dass jemand seine Hündin mitgenommen hat. «Solange sie theoretisch am Leben sein könnte, werde ich nicht aufgeben.»



