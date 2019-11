Boulevard des Proletariats

An einem frühen Morgen im November 1964 erfuhr Fibo Deutsch, damals ein sehr junger Reporter beim «Blick», dass sich in Esslingen ein Autounfall ereignet hatte. Deutsch fuhr hin, bald wurde klar, dass es kein Unfall wie jeder andere war, sondern ein schlimmer, am Ende tödlicher mit einem berühmten Opfer: Hugo Koblet, einer der besten und wohl auch elegantesten Velofahrer der Schweizer Geschichte, war mit seinem Alfa Romeo in einen Baum gekracht, einen Tag später erlag er seinen schweren Verletzungen. Er war 39 Jahre alt. Sein Tod schien seltsam. Warum war Koblet direkt in einen allein stehenden Birnbaum ­gefahren? Die Kurve krümmte sich nur leicht, die Sicht war frei, der Morgen jung, also Koblet wohl nüchtern, sodass Deutsch ein Verdacht beschlich. Hat er sich umgebracht? Gründe konnte man sich ausmalen: Deutsch wusste, dass Koblets Tankstelle in Oerlikon vor dem Bankrott stand, seine Freundin, die schöne Sonja, ein Model, war im Begriff, sich von ihm zu trennen, die sportliche Karriere lag weit ­zurück. «Koblet befand sich auf dem absteigenden Ast», sagt mir Deutsch heute. Alles schien zu passen, doch nichts war bewiesen. Täuschte sich Deutsch? Von der Polizei war keine Hilfe zu erwarten, die Beamten standen herum und taten so, als wäre nichts Besonderes vorgefallen, und einem Reporter des «Blicks», also eines Monsters von einer Zeitung, die man am liebsten verboten hätte in jenen Jahren der anständigen Schweiz, sagte man schon gar nichts.

Deutsch, 24 Jahre alt, nahm die Sache selber in die Hand. Um seinen Verdacht zu erhärten, fuhr er wohl ­zwanzigmal die Strecke auf und ab. Dazu benutzte er seinen Renault Heck, ein Detail, worauf er Wert legt, denn der Motor des Autos war frisiert, sodass Deutsch imstande war, die Fahrt in jedem Tempo zu rekonstruieren, einmal gar mit 120 Stundenkilometern – immer ergab sich der gleiche Befund: Diese Kurve konnte man beim besten Willen nicht verfehlen. Als Deutsch zudem von einem Garagisten vernahm, dass dieser noch am Morgen beobachtet hatte, wie ein weisses Auto die Strecke wiederholt ­abgefahren sei, als ob der Fahrer nach einer geeigneten Stelle gesucht hätte – da erschien es dem Reporter ausgemacht: Das war kein Unfall. Zurück in Zürich auf der Redaktion, ­formulierte Deutsch eine unsterbliche Zeile für die Front des «Blicks»: «Wollte er sich das Leben nehmen?»

Wie so oft in jener frühen Zeit des «Blicks», als die erste Boulevardzeitung des Landes als kriminelle Organisation unter dem Vorwand der Informationsvermittlung galt, war am nächsten Tag die Hölle los. Deutsch und sein Blatt wurden mit Vorwürfen eingedeckt: Von niedrigem Instinkt war die Rede, skandalös war das, natürlich falsch, eine Lüge. Trotzdem traute sich Deutsch am Tag danach, Koblet im Spital aufzusuchen, er kannte ihn persönlich, doch zu einem Gespräch war Koblet nicht mehr in der Lage. Stattdessen traf Deutsch dessen Freundin, die schöne Sonja. Sie stürzte auf ihn zu – und schlug ihm den Schirm über den Kopf.

Journalismus in den 1960er-Jahren. Journalismus im «Blick», einer Zeitung, die vor 60 Jahren gegründet wurde. Aus Anlass des Jubiläums hat der Ringier-Verlag ein Bilderbuch vorgelegt: «‹Blick› war dabei. Boulevardfotografie von 1959 bis 2019», gestaltet von Peter Wälty und Christof Kalt; Fibo Deutsch, der Veteran, und andere haben mitgearbeitet. Herausgekommen ist ein beeindruckendes, fantastisches Buch, das nicht nur und zu Recht den «Blick» als eines der legendären Blätter unserer schwer geprüften Branche feiert, sondern es erzählt auch die Geschichte unserer Schweiz – durch die Augen der vielen unerschrockenen, immer geistesgegenwärtigen «Blick»-Fotografen. Rund vierhundert Werke werden gezeigt – darunter das Foto des zerstörten Alfa Romeo von Koblet und des Baums, der ihn tötete. Es ist auch eine Hommage an die Männer (und Frauen) mit der Kamera, die eine Zeitung ebenso ausmachen wie die Journalisten, deren Namen man oft mehr beachtet. Was am meisten bewegt, ist ein egalitärer Zug: Hier treten die Mächtigen auf wie auch die vielen einfachen Leute, die unser Land genauso prägten. Boulevard des Proletariats. Es gibt vielleicht kein Gebiet, wo sich der «Blick» verdienter gemacht hat: dass er die kleinen Leute adelte, nicht bloss die Grossen. Wehmut ergreift mich ebenso – denn dieser «Blick» auf Papier, wo die Bilder so stark wirkten, wird nach und nach selber Geschichte.

Fibo Deutsch lag übrigens richtig. Jahrzehnte später, 2005, wird bekannt, dass Koblet einen Abschiedsbrief ­hinterlassen hat. Die Polizei hatte ihn unterdrückt.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App