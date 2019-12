Bundesbeamte dürfen jetzt hochoffiziell im Zug arbeiten

Für die 38'000 Bundesbeamten beginnt das neue Jahr mit einer guten Nachricht: Sie dürfen bereits im Zug auf dem Weg ins Büro den Laptop auspacken und arbeiten, sofern der direkte Vorgesetzte es bewilligt. Möglich macht das eine Anpassung der Richtlinie ­«mobile Arbeitsformen in der Bundesverwaltung».

Die Änderung wird per 1. Januar in Kraft gesetzt und ist für die gesamte Bundesverwaltung verbindlich. Demnach darf nun die «Arbeitserfüllung während des Arbeitsweges bewilligt» werden und ist «vollständig anzurechnen».

Nach der bisher geltenden Vorschrift war das ausdrücklich nur im Ausnahmefall erlaubt, und selbst in diesen Ausnahmefällen hatte der Chef die Möglichkeit, Arbeitszeit auf dem Arbeitsweg nur «teilweise» anzurechnen.

Mit der Neuerung erfüllt der Bund eine letztes Jahr deponierte Forderung der vier Gewerkschaften des Bundespersonals. Anand Jagtap, Sprecher des Eidgenössischen Personalamtes, begründet das Entgegenkommen nun so: «Mit der Richtlinie stellen wir ­sicher, dass die mobilen Arbeitsformen in der Bundesverwaltung einheitlich umgesetzt werden. Es besteht ein grosses Bedürfnis nach mehr Flexibilität bei den Arbeitsformen.»

Nur bei acht Prozent zählt der Arbeitsweg als Arbeit

Wie viele Bundesangestellte nun unterwegs arbeiten dürfen, konnte Jagtap nicht sagen. Auch nicht, wie viele Stunden Arbeit Bundesbeamte künftig in Zügen verrichten werden.

Ein Blick auf die Pendlerzahlen zeigt aber das Potenzial: Laut Bundesamt für Statistik dauert ein Arbeitsweg von Schweizerinnen und Schweizern durchschnittlich 31 Minuten – also 62 Minuten pro Tag und Person. Geht man davon aus, dass Bundesangestellte gleich lange Arbeitswege in Kauf nehmen wie der Durchschnittspendler, verbringen möglicherweise ­Tausende Beamte künftig nur noch gut sieben statt acht Arbeitsstunden im Büro und arbeiten die restliche Zeit im Zugabteil ab.

In der Privatwirtschaft können viele nur davon träumen, bereits am Morgen auf dem Weg ins Büro einstempeln zu dürfen. Auch bei Firmen gibt es zwar einen Trend zur Arbeit ausserhalb des Büros. In vielen Fällen werden aber wohl auf dem Arbeitsweg verrichtete Tätigkeiten nicht oder nicht vollumfänglich als Arbeitszeit anerkannt. Glaubt man einer Studie von MRC Marketing Research & Consulting aus dem Jahr 2018, die vom TCS publiziert wurde, können sich nur acht Prozent der in der Schweiz Angestellten im Zug verrichtete Arbeit anrechnen lassen. Die Zahl beruht auf einer Befragung von 717 berufstätigen Menschen, darunter auch Menschen, deren Tätigkeit fürs Arbeiten im Zug nicht infrage kommt.



