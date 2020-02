Das grosse Bangen um das Sommergeschäft

Noch am Donnerstag versandte DER Touristik Suisse, zu der die Marke Kuoni gehört, eine Erfolgsmeldung: Man habe die Trendwende beim Betriebsgewinn geschafft. Konkurrent Hotelplan kündigte im Januar ebenfalls die Rückkehr in die Gewinnzone an. Beide Unternehmen wiesen zwar einen Umsatzrückgang aus, aber der Start ins neue Kalenderjahr verlief bei allen Veranstaltern erfreulich.

Doch es ist wie verhext: Nach Jahren, in denen Terror oder die Hitze das Geschäft beeinträchtigten, funkt nun das heimtückische Coronavirus dazwischen. Der Schwung vom Januar ist bereits wieder dahin. «Unter dem Strich gleicht sich der Vorsprung aus dem Januar gegenüber dem Rückstand im Februar in etwa aus», heisst es bei DER Touristik Suisse.

Das Dumme ist: Genau jetzt läuft die Buchungsphase für die matchentscheidenden Sommerferien. Vor allem die Ferienziele rund ums Mittelmeer stehen dann im Zentrum. Nun, wo das Virus auch Europa erfasst hat, warten viele Kundinnen und Kunden erst mal ab. «Die gesamten Buchungen bei Hotelplan Suisse sind aktuell rückläufig», sagt Sprecherin Bianca Gähweiler. Dies betreffe auch Autoplan – eine Marke für Ferien in Ländern, die mit dem eigenen Fahrzeug erreichbar sind, beispielsweise Italien. Auch bei Kreuzfahrten verspürt Hotelplan seit zwei Wochen einen Buchungsrückgang. Es sei aber noch zu früh, um abzuschätzen, wie sich die aktuelle Verbreitung des Coronavirus auf das Sommergeschäft auswirke.

Swiss reduziert Anzahlder Flüge nach Italien

Die Fluggesellschaften dünnen ihre Flüge aus, vor allem nach Italien. Die Swiss reduziert auf den Flügen nach Florenz, Mailand, Rom und Venedig bis voraussichtlich Ende März die Frequenzen. Der Schweizer Reise-Verband erwartet einen Buchungsstau. Solche Situationen hat es schon oft gegeben – aus ganz unterschiedlichen Gründen. Dauert die Flaute zu lange, besteht die Gefahr, dass einer der Reiseanbieter die Nerven verliert und die Preise herunterreisst.

Doch daran mag man in der Branche noch nicht denken. «Der kurz- und mittelfristige Einfluss auf das Geschäftsergebnis kann noch nicht abgeschätzt werden», sagt Markus Flick, Sprecher von DER Touristik Suisse.

Für Globetrotter-Chef André Lüthi gibt es keinen Grund zur Panik. Letztlich müsse man die Proportionen wahren. «Jeden Winter stecken sich die Menschen mit der Grippe an und sterben auch. Das Coronavirus ist unbekannt und löst Ängste aus, was menschlich ist.» Doch auch Lüthi spürt Auswirkungen auf sein Geschäft. «Wir liegen bei Buchungen nach Asien je nach Land bis zu dreissig Prozent hinter dem Vorjahr», sagt er. Da seine Gruppe auf Einzelreisen spezialisiert und nicht im Massengeschäft am Mittelmeer tätig ist, sieht sich der Berner Unternehmer für den Sommer weniger gefährdet.

Rheinkreuzfahrten als Alternative zu Asienkreuzfahrten infrage gestellt

Bei Schweiz Tourismus wagt man aufgrund der aktuellen Krise noch keine Prognose für den Sommer. Sorgen machen der Marketingorganisation aber nicht nur die ausbleibenden Chinesen, sondern vor allem auch die Amerikaner. Die Gäste aus den USA kommen gleich nach den Deutschen an zweiter Stelle der wichtigsten Besucher aus dem Ausland. In den letzten Jahren ist die Zahl der Logiernächte der US-Amerikaner in der Schweiz deutlich angestiegen. Allein im vergangenen Jahr resultierte ein Plus von fast 10 Prozent. Die Amerikaner sind eine bedeutende Stütze für den Schweizer Tourismus, zumal sie vergleichsweise ausgabefreudig sind, was die Beherbergung betrifft.

Doch in der Vergangenheit hat sich immer wieder gezeigt, dass die Gäste aus den USA äusserst sensibel auf Bedrohungen wie Terror oder andere Gefährdungen reagieren. «Die Amerikaner sind schnell verunsichert und reagieren emotional», bestätigt Schweiz-Tourismus-Sprecher Markus Berger. Nach Ausbruch der Coronakrise in China hat seine Organisation versucht, den grossen US-Veranstaltern alternativ zu Kreuzfahrten in Asien Rheinkreuzfahrten anzubieten. Doch jetzt, wo das Virus auch in Europa grassiert, sind die Gespräche zum Stillstand gekommen.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App