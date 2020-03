«Das könnte ein Einschnitt sein, der in die Wirtschaftsgeschichte eingeht»

Krisenforscherin Beatrice Weder di Mauro lehrt derzeit in Singapur. Sie hat den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie von Anfang an und aus der Nähe mitverfolgt. Mit 18 Forscherkolleginnen und -kollegen hat sie ein E-Buch zur Krise herausgegeben.

Wie ernst ist die Lage?

Sie muss sehr ernst genommen werden. Das ist eine Naturkatastrophe, die nicht nur eine Region oder ein Land trifft, sondern gleich alle grossen Wirtschaftsnationen. Tatsächlich könnte das ein Einschnitt sein, der in die Wirtschaftsgeschichte eingeht.

Viele halten die Berichterstattung der Medien für übertrieben.

Diesen Eindruck haben viele Leute, weil sie noch nie so etwas erlebt haben. Die Todesfallzahlen scheinen ja nicht so hoch zu sein. Aber entscheidend ist das Tempo der Ausbreitung. Die Kurve zeigt steil nach oben, und daraus kann man errechnen, wie schnell die Spitäler an ihre Grenzen kommen, wenn man nichts unternimmt. Das Virus lässt sich nicht aus der Welt schaffen, aber wir können die Ansteckungen verlangsamen und so das Gesundheitssystem funktionsfähig erhalten.

Die Börsen sind eingebrochen. Kommt es zu einer neuen Finanzkrise?

Diese Krise kommt nicht aus dem Finanzsystem, der Hauptschock kommt aus der Realwirtschaft. Die Börsen reagieren heftig, weil man die neue Situation noch nicht richtig einschätzen kann. Dabei kommt es auch zu Überreaktionen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Aktienkurse in den letzten Jahren stark gestiegen sind.

Kann man die Situation mit der Ölkrise in den 70er-Jahren oder mit den Terroranschlägen im September 2001 vergleichen?

Wir kennen verschiedenste Arten von Krisen, die hier aber nicht passen. Seit Jahren beschäftige ich mich vor allem mit Krisen, die von Banken- oder vom Währungssystem ausgehen. Aber nun haben wir gleichzeitig einen Nachfrage- und einen Angebotsschock.

Die Nachfrage fehlt, weil die Konsumenten weniger kaufen, nicht reisen und Veranstaltungen meiden, und das Angebot stockt, weil die Lieferketten unterbrochen sind.

Ja. Der Ausgangspunkt war die Realwirtschaft, aber die Finanzwirtschaft ist sehr schnell von beiden Schocks betroffen. Die grosse Frage ist, wie lange das dauert. Wenn wir die Verbreitung des Virus verlangsamen können, geht die Welle vorbei und wir können wieder zur Normalität zurückkehren. Aber es gibt auch ein wesentlich schlimmeres Szenario.

Und das wäre?

Dass die Ansteckungen wieder zunehmen, sobald die Einschränkungen aufgehoben werden. In Singapur hat der Premierminister am Donnerstag die Bevölkerung darauf vorbereitet, dass es eine zweite Welle geben könnte.

Ist die Situation vergleichbar mit der Finanzkrise 2008?

Diesmal stehen die kleinen und mittleren Unternehmen im Vordergrund, das ist anders als in der Finanzkrise, als es vor allem um die Banken ging. Jetzt geht es um die Mehrheit der Unternehmen.

Was kann man tun?

Die Wirtschaftspolitik ist in einem Ausmass gefordert, das absolut vergleichbar ist mit der Finanzkrise. Vielleicht sogar noch stärker. Das betrifft besonders Europa.

Warum?

Weil man lange so tat, als handle es sich bloss um eine Italienkrise. Unglücklicherweise kommt dazu, dass der Eindruck entstanden ist, die EZB würde eventuell nicht mehr alles tun, um den Zusammenhalt der Eurozone zu sichern. Das ist eine schlechte Kombination. Ich hoffe, es wird zu einem Weckruf in der EU.

Inwiefern?

Die Zentralbank kann das nicht allein, die Regierungen sind jetzt gefordert. Sie müssen koordiniert vorgehen, nicht nur auf der medizinischen Ebene, sondern stark auf der wirtschaftspolitischen.

Wie könnte das aussehen?

Die EU muss Mittel zur Verfügung stellen, indem sie zum Beispiel Strukturhilfen umwidmet und schnell mobilisiert. Eine Möglichkeit wäre auch, den Solidaritätsfonds für Naturkatastrophen auszubauen, damit er im Fall einer Pandemie eingesetzt werden kann.

Der Bundesrat hat 10 Milliarden Franken Soforthilfe bewilligt, für Lohnfortzahlungen, Bürgschaften und so weiter. Was halten Sie davon?

Wenn man grosse Teile der Wirtschaft mit den Massnahmen gegen die Ausbreitung des Virus praktisch zum Stillstand bringt, wird der Staat bis zu einem gewissen Grad einspringen müssen. Er muss zumindest helfen, dass es Lohnfortzahlungen gibt, dass Firmen nicht unverschuldet in Liquiditätsengpässe geraten und Insolvenz anmelden müssen.

Ihr Kollege John Cochrane befürchtet eine Welle von Pleiten, wenn die Wirtschaft für Wochen oder Monate praktisch stillsteht. Er schlägt einen Finanzkrisenplan vor, um «das Land mit Geld an den richtigen Stellen zu überschwemmen». Was halten Sie davon?

Wo es gezieltere Instrumente gibt, wie Kurzarbeit oder Lohnfortzahlungen, ergibt das keinen Sinn. Aber wo solche fehlen oder wo ­viele Leute keine feste Anstellung haben, kann es Gründe geben, die ganze Bevölkerung zu unterstützen. In Hongkong hat man das in recht bedeutendem Mass getan.

Die Staaten sollen helfen. Aber viele sind hoch verschuldet.

Staatliche Verschuldung bedeutet, Lasten über die Zeit zu verteilen. Wenn eine plötzliche Notlage einen heftigen Einbruch verursacht, ergibt das Sinn. Die meisten Staaten, die Schweiz und Deutschland sowieso, haben genügend fiskalischen Spielraum, Italien weniger. Es ist nicht der Moment, die Einhaltung einer schwarzen Null zu fordern, wie das in Deutschland gern gemacht wird. In normalen Zeiten ist das gut und recht, aber die haben wir jetzt nicht.

Für Länder wie Italien müsste dann die Europäische Union einspringen?

Europäische Solidarität ist gefragt, und nicht nur mit Italien. Dass jetzt die Zinsen in Italien steigen, ist ein falsches Signal. Wenn es Italien gelingt, die Verbreitung des Virus einzudämmen, hilft das dem gesamten Europa.

Die Angst vor dem Virus führt bereits zu Grenzschliessungen. Könnte die Abschottung ähnlich wie die Zollerhöhungen in der Weltwirtschaftskrise der 30er-Jahre in eine Depression führen?

Die Populisten könnten Gefallen daran finden, anderen die Schuld zu geben und mit Grenzschliessungen zu punkten. Ich glaube nicht, dass das gegen die Pandemie hilft, aber dennoch kann daraus Schaden entstehen.

US-Präsident Donald Trump sperrt die Europäer aus.

Ja. Zuerst wurden Chinesen diskriminiert, dann die Italiener, jetzt die Europäer. Who’s next?

Erkennen Sie in der Düsternis auch Lichtblicke?

Was ich feststelle: Eine Notsituation kann Menschen zusammenbringen und Gesellschaften zusammenschweissen. Man realisiert, dass alle im gleichen Boot sitzen, dass Zusammenarbeit wichtig ist. Das ist eine Chance für die Regierungen. Sie können Vertrauen aufbauen, das sie in den letzten Jahren verloren haben. Wenn wir die Krise richtig handhaben und Solidarität wichtiger wird als Egoismus, dann haben wir die Chance genutzt.



