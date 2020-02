«Das letzte Teilchen fehlte ihm: der Beweis»

Ihr Vater war im März 1992 für die Crypto als Verkäufer im Iran unterwegs. Die Iraner hatten Verdacht geschöpft, die Verschlüsselungsgeräte seiner Firma seien nicht sauber, und verhafteten ihn. Wie war das damals für Sie als siebzehnjährige Tochter?

Mein Vater sollte am Besuchstag meiner Mittelschule in Zürich zurück sein. Meine Mutter wartete an diesem Samstag stundenlang am Flughafen, aber er war nicht im Flieger aus Teheran. So kam sie verzweifelt in die Schule – eine halbe Stunde vor Ende der letzten Lektion. Alle anderen Eltern waren da. Während drei, vier Wochen blieben wir danach im Ungewissen. Bern soll von der Verhaftung früh gewusst haben, aber sie informierten uns lange nicht.

Er blieb für die Familie über drei Wochen lang verschollen?

Ja, so empfanden wir es.

Hatte er ein ungutes Gefühl vor seiner Reise in den Iran?

Überhaupt nicht, er war ja oft dort und kannte alle Kontaktpersonen gut. Der Vertreter im Iran war ein Freund der Familie. Meist ging mein Vater zusammen mit einem Techniker der Firma, der im Gepäck die neuen Geräte mit sich führte. Auf der Rückreise füllten sie das Gepäck jeweils mit Pistazien, darauf freuten wir uns jedes Mal.

Nach drei, vier Wochen informierte ein Beamter aus dem EDA Ihre Mutter über die Verhaftung. Was sagte er ihr?

Mein Vater sei in der Privatwohnung eines Verwandten des lokalen Firmenvertreters verhaftet worden und jetzt in einem Militärgefängnis inhaftiert. Besuche von Firmenvertretern in dieser Wohnung waren normal, auch sein Chef war schon dort. Wir waren fürs Erste beruhigt und hofften, dass sich die Sache rasch klären würde. Womöglich hatten sie eine Flasche Wein getrunken, das war in Privatwohnungen gang und gäbe und wurde nicht streng bestraft.

Nach der Rückkehr aus dem Iran: Hans Bühler mit seiner Lebensgefährtin und der Tochter. Foto: PD

Danach blieb Ihr Vater über neun Monate inhaftiert. Was sind Ihre Erinnerungen an diese Zeit?

Das EDA informierte uns, dass man ihm Spionage vorwarf. Wir verstanden die Welt nicht mehr. Ich musste für meine Mutter nächtelang Briefe ins Englische übersetzen, von denen wir hofften, dass sie ihm übergeben werden. Nach einem Monat konnte ihn ein Vertreter des EDA besuchen. Jetzt wussten wir wenigstens, dass er noch lebte. Dann kamen erste Briefe von ihm in krakeliger Schrift, er musste seine Schuhe als Schreibunterlage benutzen. Schliesslich freuten wir uns über jede Kleinigkeit, etwa als ihm der EDA-Vertreter bei einem nächsten Besuch eine Orange übergeben konnte.

«Mein Vater war überzeugt, dass er nach seiner Erholung weiter für die Firma arbeiten würde. Er war extrem loyal, hatte nach seiner Rückkehr auch kein kritisches Wort über seine Arbeitgeberin in den Medien geäussert.»

Hat sich das EDA stark für seine Freilassung eingesetzt?

Nein, wir waren enttäuscht und fühlten uns schlecht informiert. Immerhin haben sie uns dann geraten, einen eigenen Anwalt zu nehmen, um uns für Vaters Freilassung einzusetzen. Zwar hatte die Crypto bereits einen Anwalt in Teheran beauftragt, aber der vertrat in erster Linie die Interessen der Firma. Die Crypto schien nicht sonderlich an seiner Freilassung interessiert. Im Gegenteil, mein Vater war im Nachhinein überzeugt, dass man ihn im Gefängnis verrotten lassen wollte.

Woraus schloss er das?

Wir wurden sehr schlecht informiert, oft erst in letzter Minute, als sich nichts mehr machen liess. Ausserdem wurden wir auch nicht beraten, was wir für seine Freilassung tun konnten. Dass der Iran nach drei Monaten schon ein Lösegeld verlangte, nachdem der Staatsanwalt zum Schluss gekommen war, dass mein Vater nichts wusste, erfuhren wir sehr spät und nur indirekt: Die Firma verlangte von meiner Mutter einen Steuerausweis, um zu sehen, ob wir in der Lage waren, die geforderte Million Dollar aufzubringen.

Wer hat die Million schliesslich aufgebracht?

Wir glaubten, dass es die Firma war. Heute wissen wir, dass der deutsche Bundesnachrichtendienst das Geld aufgebracht hat. Deutschland wollte keinen Wirbel, weil man fürchtete, dass der geheimdienstliche Hintergrund der Firma zum Thema werden könnte, wenn mein Vater in der Haft gestorben wäre. Ein Deutscher, der in jener Zeit verhaftet wurde, kam nach Zahlung einer Kaution rasch wieder frei. Wir dachten, warum macht dies die Schweiz nicht?

Wann wusste Ihre Mutter, dass er gegen Lösegeld freikäme?

Nach fünf Monaten. Man liess danach weitere gut vier Monate verstreichen, bis die Million aufgetrieben war. Dabei war mein Vater inzwischen gesundheitlich sehr schlecht dran.

Anfang Januar 1993 kam er frei. Wie wirkte er nach seiner Rückkehr?

Er war spindeldürr, hatte dreissig Kilo abgenommen. Wir befürchteten, dass er krank war, er hatte im Gefängnis eine Bluttransfusion bekommen. Aber das bestätigte sich glücklicherweise nicht, einzig seine Zähne waren kaputt – wohl wegen des Vitaminmangels. Er musste sein Gebiss danach total sanieren lassen.

Ihr Vater wurde im Gefängnis mehrfach mit dem Tode bedroht, er hörte die Folterschreie der Mitgefangenen im Nebenraum. Einmal drohte man, ihm mit einer Zigarette die Augen auszubrennen, ein anderes Mal war er schon auf ein Folterbett gefesselt. Wie ging es ihm nach diesen Erlebnissen psychisch?

Wie es Traumatisierten oft geht: Er redete nächtelang auf meine Mutter ein, erzählte dieselben Erlebnisse wieder und wieder. Fast fünfzehn Jahre lang sass er nicht mehr mit dem Rücken zur Türe, weil er so verhaftet worden war. Immerhin erholte er sich physisch nach einem Monat, zumindest oberflächlich, und nahm wieder zu.

Dann kam die Kündigung der Firma. Ein zweites Trauma?

Ja, sicher, in der Wirkung fast noch grösser als die Haft. Wir weilten in den Skiferien in Arosa, als ihn die Kündigung beim Nachtessen im Hotel erreichte. Er verstand die Welt nicht mehr. Er war selber ein fadengerader Mensch, und es war für ihn völlig unverständlich, warum ihn die Crypto fallen liess. Er war überzeugt, dass er nach seiner Erholung weiter für die Firma arbeiten würde. Er war extrem loyal, hatte nach seiner Rückkehr auch kein kritisches Wort über seine Arbeitgeberin in den Medien geäussert.

«Mein Vater hätte einen jahrelangen Prozess durch verschiedene Instanzen nie durchgehalten. Aber offenkundig fürchtete die Crypto das öffentliche Auftreten von Zeugen.»

Womöglich hatte er schon Verdachtsmomente? Er wurde ja kurz nach seiner Rückkehr von der Bundespolizei befragt.

Die Bundespolizei wollte von ihm haargenau wissen, was ihn die Iraner in den Verhören gefragt haben. Das Protokoll dieser Befragung würde ich gerne kennen – ich hoffe, es ist nicht auch verschwunden, wie andere Akten.

Danach ging Ihr Vater Tag und Nacht seiner Geschichte nach. Half ihm dies?

Zeitweilig schon. Aber es trieb ihn auch immer tiefer in diese Geschichte und die Verzweiflung rein. Noch jahrelang meldeten sich frühere Arbeitskollegen und erzählten von ihren Beobachtungen. So kam er zur Überzeugung, dass die Crypto ausländischen Nachrichtendiensten gehörte und die Geräte manipuliert waren. Wie bei einem Puzzle fand er Teil um Teil und setzte sie zusammen. Aber das letzte Teilchen fehlte: der Beweis.

Die Suche nach der Wahrheit wurde ihm zeitweilig zur Obsession. Kam er je davon los?

Erst nach zwölf Jahren mit seiner Pensionierung. Zuvor war er ja auch stets verzweifelt auf Arbeitssuche, ein unfreiwilliger Hausmann. Zweimal hatte er vorübergehend Jobs, aber er hatte dafür den Kopf nicht mehr frei. Die Anstellung bei der Handelszentrale Osec soll er übrigens dem Bund verdankt haben. Bern wollte, dass er endlich Ruhe gab.

Die Crypto hat ihn nach drei Jahren mit 250'000 Franken abgefunden und zum Stillschweigen verpflichtet.

Ja, nicht so viel, wie man damals spekulierte. Nach Abzug der Steuern entsprach dies in etwa einem Lohnausfall von eineinhalb Jahren, und dafür musste er sich zum Stillhalten verpflichten.

Aus dem Geheimpapier Minerva wissen wir, dass die CIA erwog, ihn mit einem jahrelangen Prozess zu zermürben.

Das wäre ihnen zweifellos gelungen. Mein Vater hätte einen jahrelangen Prozess durch verschiedene Instanzen nie durchgehalten. Aber offenkundig fürchtete die Crypto das öffentliche Auftreten von Zeugen. Der Anwalt meines Vaters hatte verschiedene ehemalige Arbeitskollegen als Zeugen aufgeboten, ausserdem auch die drei Bundespolizisten, die meinen Vater nach der Rückkehr einvernahmen und nicht naiv schienen.

Nach seiner Pensionierung konnte er loslassen?

Ja, er war danach ein anderer Mensch, interessierte sich auch erstmals im Leben für Musik. Nach dem Tod meiner Mutter kümmerte er sich fast täglich um seine eigene Mutter, die ihn überlebte und inzwischen 108-jährig ist. Sie war bis vor eineinhalb Jahren gut dran, aber seinen Tod konnte sie nicht mehr verkraften.

Woran ist Ihr Vater gestorben?

An einem Pleuramesotheliom, das zu 80 Prozent als Spätfolge von Asbestkontakt auftritt. Bei ihm war dieser Test aber negativ, also gehörte er zu den 20 Prozent mit anderem Auslöser.

Erst jetzt hat sich das letzte Rätsel in seinem Fall gelöst. Was würde es für ihn bedeuten, dass das letzte Puzzleteil nun da ist?

Das wäre für ihn eine Riesenerlösung.

