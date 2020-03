Das Risiko am Immobilienmarkt steigt

Steigender Leerstand, sinkende Mieten und Wertverlust von Immobilien: Schon bevor das Coronavirus in der Schweiz Einzug hielt, hatten bestimmte Regionen mit dieser anhaltenden Entwicklung zu kämpfen. Diese drei Faktoren dürften sich noch verstärken, sollte es zu einer Wirtschaftskrise kommen.

Einen kompletten Zusammenbruch des Immobilienmarkts wird es zwar nicht geben, darin sind sich die Experten einig. Der wesentliche Grund: Die Zinsen sind tief und werden es voraussichtlich auch bleiben. Dennoch zeigt sich die Angst, die durch die Coronavirus-Pandemie ausgelöst wird, auch jetzt schon, nicht nur an den Börsen, sondern in einzelnen Segmenten am Immobilienmarkt: Büro- und Ladenflächen sowie das Luxussegment sind betroffen.

«Der Crash, den wir jetzt an der Börse haben, schmerzt die Vermögenden», sagt Donato Scognami­glio, Chef der Immobilienberatungsfirma Iazi. Einen direkten Einfluss auf den Immobilienmarkt sieht er vor allem bei den Luxusimmobilien. Denn die Nachfrage danach hängt stark von Zukunftserwartungen ab. Und die Unsicherheit durch das Coronavirus hält potenzielle Käufer aktuell eher zurück, wenn es um grosse Investitionen geht.

«Wer seine Luxusvilla verkaufen will, wird sicher länger brauchen, bis er einen Käufer findet», sagt Scognamiglio. Doch sobald das Virus bezwungen und die Grenzen in Europa und den USA wieder geöffnet seien, werde man einen Jo-Jo-Effekt sehen. «Es wird eine teure Rechnung werden, die wir hoffentlich Ende Jahr wieder kompensieren können.»

Wer kein Einkommen hat, kann die Hypozinsen nicht zahlen

Solange Eigenheimbesitzer einen Arbeitsplatz haben, brauchen sie sich nicht zu sorgen. Die Erhaltung der Löhne von Personen in von der Corona-Krise stark betroffenen Bereichen wie Tourismus, Gastronomie, Veranstaltungen und übrige Dienstleistungen ist darum zentral. Besonders, wenn die Krise lange andauert: «Wer längere Zeit weniger oder gar keinen Lohn mehr hat, wird auch keine Hypothekarzinsen zahlen können», sagt Scognamiglio.

Die letzte Rezession 2009 ging fast spurlos am Immobilienmarkt vorbei. Sollte es nun wieder zu einer ähnlichen Wirtschaftskrise kommen, dürften Immobilien jedoch einen deutlichen Wertverlust erleben. «Die derzeit vorherrschende Angst und der wirtschaftliche Abschwung führen zu einem Rückgang der Immobilienwerte», sagt Matthias Holzhey, Immobilienanalyst der UBS.

Renditeliegenschaften wie Mehrfamilienhäuser gelten im anhaltenden Tiefzinsumfeld als sichere Investition. Die Rendite dürfte sich auch während eines wirtschaftlichen Abschwungs nicht ändern. Bei einer Rezession jedoch würden diese Anlageimmobilien in manchen Regionen deutliche Wertverluste verzeichnen, so Holzhey. Steigende Arbeitslosigkeit, weniger Jobs, sinkende Zuwanderung und somit weniger Menschen, die eine Wohnung suchen, würden den Leerstand erhöhen und somit die Mieten weiter unter Druck setzen. Was sich wiederum negativ auf den Wert der Immobilien auswirken würde. «Der Immobilienmarkt ist kein sicherer Hafen», sagt der UBS-Experte.

Regionen wie der Jura oder das Tessin, die bereits heute eine geringe Zuwanderung verzeichnen, würden am stärksten leiden. In diesen beiden Regionen seien Wertanpassungen von bis zu 20 Prozent möglich, heisst es in einer aktuellen Studie der UBS. Das bedeutet: Eine Liegenschaft mit einem Wert von 2 Millionen Franken könnte einen Verlust von 400’000 Franken verzeichnen. Im Schweizer Mittel wären über die nächsten fünf Jahre Wertberichtigungen von bis zu 10 Prozent wahrscheinlich.

Auch wenn die Zinsen tief sind, liegen die Immobilienpreise auf einem hohen Niveau. Besonders in den Zentren können sich immer weniger Menschen den Kauf eines Hauses oder einer Wohnung leisten. In Genf sind gerade mal 8 Prozent der Haushalte in der Lage, die Tragbarkeitskriterien für den Kauf einer Eigentumswohnung von 100 Quadratmetern zu erfüllen. Das bedeutet: Eine Hypothek bekommt nur, wer über genügend Einkommen verfügt, um die Zinsen und die laufenden Kosten der Immobilie zu tragen. Laut Faustregel sollten diese Kosten ein Drittel des Bruttoeinkommens nicht übersteigen.

Ein fortschreitender wirtschaftlicher Abschwung und damit eine steigende Arbeitslosigkeit führen langfristig dazu, dass sich immer weniger Menschen den Traum vom Eigenheim erfüllen könnten. Und im Fall eines Zinsanstiegs oder eines durch eine Rezession hervorgerufenen Wertverlusts geraten vor allem überbewertete Immobilien wie in den Kantonen Genf, Graubünden, Tessin oder Zürich unter Druck.

Ein Risiko von Korrekturen – auch ohne eine schwere Rezession – sieht UBS-Experte Matthias Holzhey auf dem Büroflächenmarkt. Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter ins Homeoffice, und insbesondere Co-Working-Spaces ­seien in Zeiten wie diesen wenig gefragt. Die UBS schätzt, dass in den Grosszentren bis zu einem Drittel der neuen Büroflächen fürs Co-Working vermietet würden. Im Krisenfall sei dort daher mit einem Leerstandsanstieg um 1 bis 2 Prozent zu rechnen. Was wiederum Druck auf die Mieten und die Immobilienpreise ausüben würde.

Grundpfeiler desHäusermarkts sind in Gefahr

Es bleibe abzuwarten, wie sich die nächsten zwei bis drei Monate entwickelten, sagt der Immobilienmakler Claude Ginesta. Für eine genaue Einschätzung sei es derzeit noch zu früh. Aber er gehe davon aus, dass die wirtschaftlichen Folgen der Viruskrise enorm sein könnten, falls das Problem nicht innerhalb der kommenden zwei bis vier Wochen erledigt sei.

Laut Ginesta hat der robuste Immobilienmarkt vier Grundpfeiler: tiefe Zinsen und Finanzierungskosten sowie gute Wirtschafts- und Börsenentwicklung. Letzteres ­sei aktuell in Gefahr. Dann ein stetiges Bevölkerungswachstum und eine gute Marktpsychologie. Auch den letzten Faktor sieht er derzeit gefährdet. «Nun sind zwei der vier Pfeiler am Wanken», sagt Ginesta. «Daraus ist zu schliessen, dass diese Krise einen Effekt auf den gesamten Immobilienmarkt haben könnte.» Zumindest kurzfristig.



