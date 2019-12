Das sind die Schweizer des Jahres

– 1 –



Helvetia ruft,

Frauen-Förderinnen

Es war ein Kuriosum sondergleichen, dass die Frauen, bevölkerungsmässig in der Mehrheit, hierzulande stets als randgruppenartige Minderheit betrachtet wurden. Seit dem 20. Oktober gilt das nicht mehr. Und das ist nicht zuletzt das Verdienst von «Helvetia ruft». Das überparteiliche Komitee half massgeblich mit, dass allein im Nationalrat fortan 20 Politikerinnen mehr mitreden und nicht nur in einzelnen Kantonen alte Kämpen von jungen Kolleginnen überflügelt wurden. Denn während andere ob der Zustände bloss lamentierten, krempelten die Politikerinnen ihre Ärmel hoch. Betrieben beherzte Frauenförderung. Standen Parteien auf die Zehen, die behaupteten, keine Kandidatinnen zu finden. Und begingen nie den Fehler, sich in ideo­logische Grabenkämpfe verwickeln zu lassen. Deshalb wählen wir die Frauen von «Helvetia ruft» in diesem Jahr des Frauenstreiks und der ­Frauenwahl stellvertretend zu den wichtigsten Schweizerinnen 2019.

– 2 –



Vladimir Petkovic,

Erfolgstrainer

Sein sportlicher Leistungsausweis ist ausserordentlich: Vladimir Petkovic hat die Schweizer Fussballer an die EM 2016, an die WM 2018 und in diesem Jahr auch an die EM 2020 geführt. Trotzdem ringt der 56-Jährige noch immer um die Gunst des Publikums. Das hat auch damit zu tun, dass die Mannschaft in entscheidenden Momenten nur selten ihr Potenzial ausschöpft. Was aber nicht dem Coach angelastet werden kann, sondern den Spielern. Trotzdem schaffte es Petkovic, entgegen aller Vorurteile aus all den Individualisten ein homogenes Team zu formen und die kleine Schweiz im Kreis der grossen Fussballnationen zu etablieren.

– 3 –



Reto Knutti,

Klima-Papst

Nicht nur schulstreikende Jugendliche haben in diesem Jahr dem Kampf gegen den Klima­wandel neuen Schwung verliehen. An vorderster Front wirkte auch der ETH-Klimaforscher Reto Knutti. Kein anderer Wissenschaftler erklärte in den Medien so oft die Klimakrise. Auf Twitter informierte er laufend über Neuigkeiten aus Wissenschaft und Politik. Dabei nahm er kein Blatt vor den Mund, kritisierte die schleppende Klimapolitik unserer Parlamentarier. Er sah dabei kein Problem, seine Unabhängigkeit als Forscher zu verlieren: Nach mehr als 30 Jahren intensiver Klimaforschung wisse die Wissenschaft genug.

– 4 –



Didier Queloz / Michel Mayor,

Nobelpreisträger

Sind wir allein im Universum? Seit Urzeiten stellen Menschen diese Frage. Die Grundlage für eine wissenschaftliche Antwort haben die Westschweizer Astronomen ­Michel Mayor (r., 77) und Didier Queloz, (l., 53) gelegt. 1995 entdeckten sie den ersten Planeten, der um einen sonnenähnlichen Stern kreist, und ­lösten damit eine Lawine aus: Mittlerweile sind mehr als 4000 Exoplaneten bekannt, und die Suche nach Leben im Weltall geht in die heisse Phase. Dieses Jahr erhielten Mayor und Queloz für ihre bahnbrechende Arbeit den Nobelpreis für Physik.

– 5 –



Stucki Christian,

König

König der Herzen war er längst. Seine wohl letzte Chance auf die richtige Krönung packte Christian Stucki am 25. August vor über 50 000 Zuschauern in Zug auf die schnelle Art: Nach nur 42 Sekunden wuchtete er im Schlussgang des Eidgenössischen seinen Gegner Joel Wicki ins Sägemehl. Stucki wurde mit 34 ältester König der Geschichte. Und nicht nur das: Der 126-fache Berner Kranzgewinner schaffte als erst zweiter Schwinger nach Jörg Abderhalden den «Grand Slam»: Siege am Eidgenössischen, am Kilchberger Schwinget und am Unspunnen-Fest.

– 6 –



Mirko Manzoni,

Friedensstifter

Mirko Manzoni schaffte etwas, wovon die meisten Diplomaten nur träumen können: Er stiftete Frieden. Im Busch, in den hintersten, nur mit dem Motarrad erreichbaren Ecken von Moçambique setzte sich der heute 51-jährige Tessiner an den Tisch mit dem Rebellenführer – und vermittelte so nach jahrzehntelangem blutigem Konflikt einen Friedensvertrag zwischen Rebellen und Regierung des südostafrikanischen Landes. Nun arbeitet Manzoni nicht mehr in der Schweizer Botschaft in Maputo, sondern begleitet als persönlicher Berater des UNO-Generalsekretärs die Umsetzung des Friedensdeals.

– 7 –



Karin Keller-Sutter,

Bundesrätin

Nach ihrer Wahl in die Landes­regierung musste Karin Keller-­Sutter (FDP) auf das Wirtschaftsdepartement verzichten und mit dem Justizdepartement vorliebnehmen. Sie sollte nicht zu viel Macht bekommen. Die hat sie sich trotzdem erarbeitet. Schnell etablierte sie sich als Führungskraft im Bundesrat, stellte alte Dossiers auf den Kopf und gab dem Bundesrat in der Europapolitik wieder so etwas wie eine Linie. Am Ende scheute sie sich auch nicht, ihren für das EU-Dossier zuständigen Parteikollegen Ignazio Cassis öffentlich in den Senkel zu stellen.

– 8 –



Anonymer Fischer,

Monsterjäger

Es war ein erfundenes Fressen: Als im Juli die Meldung von einem Kaiman, der im Hallwilersee eine Ente gefressen habe, die Runde machte, war das Sommerloch gestopft. Nationale Medien berichteten, Schaulustige standen sich auf den Füssen rum und die Polizei ermittelte. Bis die SonntagsZeitung einen Monat später dem Spuk ein Ende machte und berichtete: Ein Fischer, der unerkannt bleiben möchte, hatte einen 1,05 Meter langen Wels aus dem See gezogen, in dessen Bauch sich ein Haubentaucher befand. Die Story vom Kaiman war also – eine Ente.

– 9 –



Bernhard, Coppetti, Allemann

On-Gründer

Irgendwie findet immer zusammen, was zusammengehört: Zwar war es erst eine gehörige Überraschung, als die Chefs der Laufschuh-Marke On die Zusammenarbeit mit Superstar Roger Federer verkündeten. Dann aber erschien es nichts als logisch, dass die erfolgreiche Schweizer Sportfirma – Marktanteil im Inland: 40 Prozent, geschätzter Umsatz weltweit: 100 bis 300 Millionen Franken – und der erfolgreichste Schweizer Sportler zusammenfanden. Wir sind gespannt, welche Grenzen die Gründer Olivier Bernhard, Caspar Coppetti und David Allemann (Foto, v.l.n.r.) in Zukunft noch überwinden.

– 10 –



Mujinga Kambundji,

Sprinterin

Seit kurzem hat sie es zusammen, das Puzzle, das den Erfolg bringt. Aber nicht erst jetzt ist Mujinga Kambundji bereit, wenn es zählt. 2018 gewann sie bereits Bronze an der Hallen-WM und durchbrach mit 10,95 die magische 11-Sekunden-Marke über 100 m. In diesem Herbst hievte sie sich an der WM über 200 m in die Weltspitze und schrieb nationale Sportgeschichte: Als erste Schweizer Sprinterin gewann sie Bronze. Und verzauberte das Land: Sie wurde Sportlerin des Jahres, die Staffel Team des Jahres und ihr «Berater» Adrian Rothenbühler Trainer des Jahres.

– 11 –



Cloé Jans,

Politikerklärerin

Politik war lange Männersache und zwar auch, weil sie uns von Männern erklärt wurde. Dann kam Cloé Jans. Und machte das Gleiche wie die Männer, aber doch anders. Wenn die Politikwissenschaftlerin des Forschungsinstituts GFS Bern Wahlresultate erklärt und analysiert, wirkt das irgendwie frischer, direkter und vor allem: uneitler. Ihr hört man jedenfalls auffallend gerne zu. Man könnte es sogar so sagen: Cloé Jans hat vermutlich einen grösseren Einfluss auf das Rollenverständnis junger Mädchen als jede beamtig-verkrampfte Gleichstellungskampagne.

– 12 –



Freschta Akbarzada,

Stimmwunder

Es spielte keine Rolle, dass sie am Ende nur Fünfte geworden war: Freschta Akbarzada, 23, aus ­Turgi AG, zeigte im Finale der Castingshow «The Voice of Germany», was sie stimmlich draufhat. Ihren Coach, den Deutsch-Rapper Sido, hatte Freschta da schon längst im Sack; gemeinsam nahmen die beiden den Song «Meine drei Minuten» auf, ein Ohrwurm, der in Deutschland auf Platz 1 schoss. Die prominente Unterstützung ist zweifelsohne hilfreich, aber Freschta hat das Potenzial für eine Karriere mit einer längeren Halbwertszeit als «Meine drei Minuuuuten».

– 13 –



Lukas Bärfuss,

Schriftsteller

Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, Adolf Muschg – und nun also auch Lukas Bärfuss: In diesem Jahr erhielt der 1971 geborene Thuner den Georg-Büchner-Preis, die wichtigste Auszeichnung für deutschsprachige Autoren. Seine Preisrede nutzte Bärfuss als Bühne für eine steile These: Die Nazis seien nie weggewesen, sie seien noch immer da. Darüber kann man sich streiten. Aber Bärfuss wollte schon immer das sein, was er nun ist: ein Moralist, der herausfordert und gehört wird. Und das hat Bärfuss – spätestens in diesem Jahr – definitiv geschafft.

– 14 –



Ueli Maurer,

Staatsmann

Ueli Maurer hat als erster Schweizer Bundespräsident erreicht, im gleichen Jahr von allen Grossmächten empfangen zu werden: Ende April begrüsste ihn Chinas Staatspräsident Xi Jinping in Peking, keinen Monat später lud ihn US-Präsident Donald Trump zu einem Blitzbesuch nach Washington ein. Und im November reiste Maurer zu Wladimir Putin nach Moskau. Das trug ihm oft Kritik ein – teilweise auch berechtigt, nicht nur wegen des missratenen CNN-Interviews – aber seien wir ehrlich: So mancher politische Gegner war nichts anderes als neidisch.

– 15 –



Kantonspolizei Zürich,

Trendsetterin

Es begann mit einem Facebook-Post: «Wenn Sie schon immer einmal wissen wollten, was sich alles in einem Patrouillen-­ wagen der Verkehrspolizei befindet – voilà», schrieb die Kantonspolizei Zürich am 1. September. Dazu stellte sie ein Bild mit der sauberen Auslegeordnung von Ausrüstung und Besatzung eines Polizeiautos. Die Idee gefiel: Unter dem Hashtag #TetrisChallenge zeigten Hunderte Schutz- und Rettungsdienste aus aller Welt auf diese Art, was sie haben. Am Ende machte sogar die israelische Luftwaffe mit.

– 16 –



Belinda Bencic,

Tennis-Ass

Schon früh galt die Ostschweizerin, geformt durch Hingis-Mutter Melanie Molitor, als das nächste Tennis-Wunderkind. Doch ihre Karriere hing an einem seidenen Faden. 2017 am Handgelenk operiert, rutschte sie nach einer fünfmonatigen Pause bis auf Rang 318 ab. Schritt für Schritt kämpfte sie sich zurück, mit 22 spielte sie in diesem Jahr so gut wie nie: Sie ist zurück in den Top 8, verlor am US Open und am WTA-Finale erst im Halbfinal. Ihr erster Grand-Slam-Titel scheint nur eine Frage der Zeit. Doch inzwischen weiss sie: Nichts ist selbstverständlich.

– 17 –



Viola Amherd,

Verteidigungsministerin

Eigentlich hatte Viola Amherd schlechte Karten bei ihrem Eintritt in den Bundesrat: Sie musste – unfreiwillig – als erste Frau das von Männern dominierte Verteidigungsdepartement übernehmen. Das war nicht ganz einfach, weil sie mit der Armee bis anhin nichts am Hut hatte. Doch die Walliserin hat ihr Amt mit viel Verve angetreten und sich blitzschnell eingearbeitet. So hat sie bereits die äusserst heikle Kampfjetvorlage zum Fliegen gebracht. Und sie hat personell aufgeräumt. Das Departement steht nach einem Jahr unter Amherd deutlich besser da als zuvor.

– 18 –



Büne Huber,

Mundart-Ikone

Er weint wie Roger Federer, er schimpft wie ein Stammtischpolterer, er schwelgt wie ein unver­besserlicher Romantiker. Und der Jung-Grossvater und alte Jung-­Vater Büne Huber, 57, singt natürlich noch immer mit seiner Band Patent Ochsner, am liebsten am Gurtenfestival. Dort sangen die Berner zur Verzückung der Fans dieses Jahr ihren neuen rotwein­seligen Hit «Für immer uf di». Mit diesem Lied hat Büne das Mundart­könig-Zepter vom verstorbenen Polo Hofer endgültig ­übernommen. Der Kritik ist ein Lebemann wie Büne Huber längst entrückt.

– 19 –



Peter Spuhler,

Unternehmer

In 30 Jahren machte Peter Spuhler aus dem thurgauischen 18-Mann-Betrieb Stadler Rail ein international tätiges Bahnbauunternehmen mit mehr als 8500 Mitarbeitern. Im April krönte er sein unternehmerisches Schaffen mit dem Börsengang. Die Papiere starteten fulminant und haben seither weiter stark zugelegt. Für Spuhler hiess es Zahltag: Der 60-Jährige hat einen Milliardengewinn eingestrichen. Im November gelang ihm der nächste Coup: Er konnte das Engagement von Alt-Bundesrätin Doris Leuthard für den Verwaltungsrat von Stadler Rail verkünden.

– 20 –



Regula Rytz,

Wahlsiegerin

Regula Rytz ist das strahlende ­Gesicht der grünen Welle in der Schweiz. Geschickt hat die Präsidentin der Grünen Partei das Momentum genutzt und ihre Partei im Oktober bei den Eidgenössischen Wahlen zu einem historischen Sieg geführt: plus 6,1 Prozentpunkte auf 13,2 Prozent. Noch nie seit Anfang des letzten Jahrhunderts konnte eine Partei innerhalb von vier Jahren so stark zulegen. Auch wenn das Thema Klima nach wie vor ­dominant ist, vermochte es Rytz nicht ganz bis ins Ziel zu tragen: Bei der Bundesratswahl wurde sie vom neu zusammengesetzten Parlament übergangen.

– 21 –



Clint Capela,

Basketball-Überflieger

18 Millionen Dollar im Schnitt pro Jahr bis 2023 – so viel verdient kein anderer Schweizer Teamsportler. Damit zählt der 25-jährige Basketballer Clint Capela in der amerikanischen NBA, der besten Liga der Welt, zu den Grossverdienern. Der 2,08 Meter grosse Center der Houston Rockets schafft mehr als 14 Punkte pro Spiel. Noch wertvoller ist er für sein Team bei den Rebounds: Capela gewinnt pro Partie 14,7 vom Korb oder vom Brett abprallende Bälle zurück. Der 25-Jährige ist in dieser Statistik aktuell die Nummer 2 in der NBA. Und sein Potenzial scheint noch nicht ausgeschöpft.

– 22 –



Sigrid Lüber,

Meeresschützerin

Es war beim Tauchen im Indischen Ozean vor den Malediven, als Sigrid Lüber sich plötzlich inmitten von Delfinen befand. Ein Erweckungserlebnis. Die Schweizerin widmete fortan ihr Leben dem Meeresschutz. Vor 30 Jahren gründete sie die Nichtregierungsorganisation Ocean Care. Sie ­bekämpfte Delfinarien in der Schweiz und vergällte den Japanern die Lust auf Walfleisch. Ocean Care ist seit 2011 Sonderberaterin der Vereinten Nationen bei Meeresschutzthemen. Die 64-jährige Autodidaktin Lüber (Lieblingstier: Grindwal) redet mit jedem, bleibt aber in der Sache unnachgiebig.

– 23 –



Hecht,

Popstars

Wovon träumen Schweizer Musiker? Genau, von einer Show im Zürcher Hallenstadion. So auch die Luzerner Mundartband Hecht um den Miliz-Popstar Stefan Buck. Nach jahrelangem Tingeln durch die kleineren Konzertlokale des Landes wurden Hecht im Hitzesommer 2018 mit Hits wie «Charlotta» und «Kawasaki» zur Mitsing-Sensation der verschiedensten Festivals. Dieses Jahr machte sich die Gruppe rar und setzte nur ein einziges Konzert an – im Hallenstadion. Als erste Mundartpopband konnten sie dieses ausverkaufen und 13'000 Fans in springwütige Ekstase versetzen.

– 24 –



Tanja Grandits,

Sterneköchin

Was Tanja Grandits zubereitet, trifft den Zeitgeist. Dafür wurde sie vom «Gault Millau» mit dem Titel «Koch des Jahres» ausgezeichnet. Zudem hat sie als erste Schweizer Küchenchefin den 19. Punkt erhalten, die seltene Höchstnote. Dies für ihre geschmacksintensiven Gerichte, die meist eine Hauptfarbe ins Zentrum stellen, etwa Berglammkotelett mit Gelberbsen, ­Rüben und Safran in Gelb. Aber auch dafür, dass sie eine Teamplayerin ist: In ihrem Basler Restaurant Stucki – zwei «Michelin»-Sterne leuchten dort – tragen rund 30 Angestellte zum Erfolg bei.

– 25 –



Manuela Schär,

Seriensiegerin

Vor sechs Jahren hatte die Luzerner Rollstuhlsportlerin ihren ersten Marathon bestritten. Heute ist Manuela Schär unbestritten die schnellste Frau über die 42,195 Kilometer. Seit elf Rennen ist die Dominatorin ungeschlagen, im November schaffte sie in New York das Triple. Zuvor hat sie in diesem Jahr alle anderen bedeutenden Stadtmarathons – Tokio, Boston, London, Berlin und Chicago – gewonnen. Und daneben gleich mehrere Weltrekorde gebrochen. «2019 ist die mit Abstand beste Saison meiner Karriere», sagt die 35-Jährige. Ihr nächstes grosses Ziel sind die Paralympics 2020 in Tokio.

– 26 –



Martin Röösli,

5G-Erklärer

Beim neuen Mobilfunkstandard 5G kochen bei Gegnern und Befürwortern gleichermassen die Gemüter. Mittendrin: Martin Röösli. Der Umweltwissenschaftler forscht seit bald 20 Jahren zu möglichen Gesundheitsrisiken von Handystrahlung. Seine Expertise ist derzeit besonders gefragt, denn es gibt nur wenige Experten mit seiner Spezialisierung. Weil Röösli nach aktuellem Forschungsstand vorsichtige Entwarnung gibt, wird er von Gegnern angefeindet. Sie beschimpfen ihn als Lügner im Dienste der Industrie. Das trifft ihn. Er habe keine Mission, sagt er, sondern möchte einfach nur forschen.

– 27 –



Fanny Chollet («Shotty»),

Kampfjet-Pilotin

Ein Bild wie aus «Top Gun»: Im ­Februar wurde Fanny Chollet, Spitzname «Shotty», den Medien vorgestellt – im Over­all vor einem Militärjet, den schwarzen Helm unter den Arm geklemmt. Die 28-Jährige war bereits als Gymi-Schülerin von Amelia Earhart fasziniert, jener US-Pilotin, die 1928 als erste Frau den Atlantik überflog. Doch hätte sich die Westschweizerin mit dem Schneewittchen-Gesicht damals wohl nie träumen lassen, dass auch sie eines Tages als Pionierin ihren Weg gehen würde: als erste Kampfjetpilotin der Schweiz und erste weibliche Pilatus-PC-21-Fliegerin überhaupt.

– 28 –



Sibylle Berg,

Erfolgsautorin

Mit «GRM. Brainfuck» schrieb die Wahlschweizerin Sibylle Berg für viele das Buch des Jahres, für die «Zeit» hat es gar die Wucht eines Sprengsatzes. Bergs Roman will an einer Gruppe Jugendlichen in England aufzeigen, was der totale Abbau des Sozialstaats und der gleichzeitige Aufbau eines Überwachungssystems bedeuten können. Ein Horrorgemälde, das Wirklichkeit werden könnte, wenn wir in Sachen Deregulierung und Überwachung so weitermachen wie bisher. Das scheint viele überzeugt zu haben: Bergs Buch wurde in der Schweiz und in Deutschland zu einem Verkaufserfolg.

– 29 –



Valentina de Vos,

Korrespondentin

Sie sorgte wohl in so manchen Wohnzimmern für Verblüffung: Spätestens als Valentina de Vos, SRF-Frau im Tessin, diesen Herbst die Wahlen kommentierte und CVP-Urgestein Filippo Lombardi zu seiner Abwahl befragte, wurde sich die Nation bewusst, wen sie da eigentlich vor sich hatte: den ehemaligen TV-Mann Reto Stutzer, der sich zur Frau umwandelte – und damit die Transgender-Debatte mitten unters Volk brachte. Uneitel und trotzdem selbstbewusst, zurückhaltend, aber sehr mutig. Was für eine erfrischende Erscheinung unter den sonst oft austauschbaren TV-Gestalten!

– 30 –



Chris von Rohr,

Rocker

Der ewige Solothurner, 68, feierte mit seiner Band Krokus Abschied vom Schweizer Publikum im ausverkauften Hallenstadion – nach einer Karriere, die – man hat es schon oft gehört – einmalig ist in diesem Land. Zu einer Ausnahmefigur macht ihn aber nicht un­bedingt die Sex-Drugs-and-Rock ’n’ Roll-Attitüde, die zu einer Heavy-Metal-Combo irgendwie dazugehört. Noch spezieller ist von Rohrs Bereitschaft, seine Erlebnisse, seine Gedanken, seine Haltung unschweizerisch offensiv unter die Leute zu bringen – wie er es in seiner Autobiografie tat, ebenfalls 2019 erschienen.