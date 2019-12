Das totale Elend hat einen Namen: Ausverkauf

Das Traurigste an Weihnachten sind nicht die Geschenke, die man tapfer lächelnd entgegennimmt («Nur öppis Chliises») und auch nicht die darauf folgenden heimlichen Umtausch- Schrägstrich Entsorgungsaktionen. Das Traurigste, das Aller- und Himmeltraurigste ist der Ausverkauf. Dass dieser neumodisch «Sale» heisst, macht die Sache nicht besser.

Der Ausverkauf ist das totale kapitalistische Elend. Nie ist die Stimmung in den Geschäften trostloser als jetzt. Nie wird einem Wegwerfmentalität und Verschwendung und Überfluss derart schamlos um die Ohren gehauen. Und nie wird einem das Kaufen so energisch verleidet wie dann, wenn sie einem die Ware gleichsam nachwerfen und nicht nur die Preise herabgesetzt werden, sondern die Dinge an sich.

All das, was noch vor ein paar Monaten liebevoll drapiert und im besten Licht präsentiert wurde, ist plötzlich, über Nacht, nur noch die Hälfte wert. Wird zu Wühltischware degradiert, zu Ramsch, über dem ein Schild hängt mit der Aufschrift: «Alles muss weg», was nichts anderes heisst als «Bloss raus mit dem Zeug». Und man fragt sich, weshalb man Dinge erwerben sollte, von denen selbst jene, die sie anbieten, derart wenig halten.

Das Einkaufserlebnis ist keines mehr, sondern kann nur als arg getrübt bezeichnet werden, denn es sieht jetzt hässlich aus in den Läden, und auch der Mensch wird hässlich im Ausverkauf. Er fängt an, sich schlecht zu benehmen, er reisst, zerrt, schubst und fährt die Ellbogen aus. Und postiert Familienmitglieder als Platzhalter in der Schlange vor der Kasse, wo sie dann später Krach bekommen und sich ankeifen und alle anderen aufhalten, weshalb die auch anfangen rumzuschreien, und just das macht ihn aus, den Ausverkauf: diese alle kontaminierende Gereiztheit.

Man sollte ihn unbedingt meiden.



